Toni Barea presidirá el Consorci de la Ribera los próximos dos años PSPV y Compromís cumplen con el acuerdo de gobierno en la entidad supramunicipal

A. T. Alzira Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:17

Toni Barea Olmos ha sido elegido como nuevo presidente del Consorci de la Ribera, el organismo supramunicipal formado por las mancomunidades de la Ribera Alta y la Ribera Baixa. El nuevo presidente es concejal en el Ayuntamiento de Alginet y sustituye a Josep Mur Díaz-Hellín, concejal en el Ayuntamiento de Carlet, quien ha renunciado al cargo siguiendo el pacto de la legislatura por el que cada uno asumiría la presidencia durante dos años. Barea ocupaba hasta el momento la vicepresidencia primera del Consorci de la Ribera y también ostenta la vicepresidencia primera de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

«Es para mí un honor inmenso asumir la presidencia del Consorci de la Ribera. Lo hago con respeto, con humildad y con la plena conciencia de la responsabilidad que comporta representar una institución que une municipios, proyectos y personas con un objetivo común: mejorar la vida de nuestra comarca», ha afirmado el presidente, quien también ha tenido unas palabras de agradecimiento a Josep Mur: «Gracias, Josep, por tu dedicación, por tu serenidad y por tu forma de entender el servicio público».

Barea ha destacado tres ejes fundamentales que quiere reforzar durante su presidencia. En primer lugar, mejorar la eficiencia del Consorci de la Ribera como servicio público próximo a los ayuntamientos y a la ciudadanía; en segundo lugar, la apuesta por la transición ecológica y la gestión responsable de los recursos; por último, el bienestar y cohesión de la Ribera, sin dejar atrás ningún municipio.

«Quiero que esta nueva etapa sea una etapa de diálogo y proximidad. Que cada ayuntamiento sienta el Consorci como una extensión de su propio trabajo. Que el personal técnico siga siendo el motor de ideas y de iniciativas. Y que la ciudadanía vea en el Consorci un aliado, una institución que escucha, responde y construye con ellos», añadió.

El Consorci de la Ribera tiene como finalidades gestionar convenios de colaboración entre las mancomunidades y otros organismos y gestionar las áreas dependientes de la entidad: el área de promoción económica, el área de energía, el área de turismo, el área de educación ambiental.

Además, actualmente tiene en marcha proyectos muy ambiciosos como el Canya en la Canya, que creará un gran corredor verde de 75 kilómetros en el río Júcar mediante la eliminación de especias invasoras en su caudal.