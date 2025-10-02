Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Bronca entre PP y PSPV después de que el número dos de Morant acuse a una diputada con síndrome de Down de tener «la mente sucia»
Parcela de cultivo inundada tras el temporal del lunes. LP

El temporal deja más de 120.000 hanegadas de cultivo inundadas y reduce la producción en la zona del Perelló

La cooperativa del municipio que tiene explotaciones en el área del sur de Valencia todavía cuantifica las pérdidas pero avanzan que serán muy elevadas

A. Talavera

Alzira

Jueves, 2 de octubre 2025, 10:46

La cooperativa valenciana UNIPRO El Perelló, con explotaciones agrícolas en El Perellonet, El Perelló, Mareny de Barraquetes y Cullera, ha registrado importantes daños en sus cultivos tras el temporal de lluvias del pasado lunes 29 de septiembre, en el que se llegaron a acumular hasta 220 litros por metro cuadrado.

La cooperativa mantiene habitualmente una producción prácticamente ininterrumpida gracias a su estrategia de planificación de cultivos y fidelización de clientes, con un 90 % de la superficie agrícola activa en septiembre, principalmente dedicada a hortalizas orientales. Sin embargo, el temporal ha dejado 120.000 metros cuadrados anegados lo que representa pérdidas directas significativas.

El exceso de agua ha provocado asfixia radicular en numerosos cultivos, comprometiendo seriamente su recuperación. Además, las parcelas que se encontraban en fase de recolección no pueden ser trabajadas: el terreno está totalmente impracticable y la maquinaria agrícola no puede acceder sin hundirse.

Las nuevas siembras, clave para la continuidad del programa de producción, también han quedado paralizadas, lo que dificultará el cumplimiento de los compromisos con clientes y retrasará la campaña.

Los daños no se limitan a la superficie afectada. Antes del temporal, las parcelas habían sido labreadas y abonadas para el inicio de la campaña, pero las lluvias torrenciales, unidas a la alta capacidad drenante de los suelos arenosos de la zona, han provocado un lavado completo de los fertilizantes aplicados.

Esto deja los terrenos empobrecidos en nutrientes, lo que reducirá la productividad de la campaña. Para recuperar la fertilidad será necesario realizar nuevas aportaciones de abono, lo que supone un sobrecoste económico considerable, unido a la pérdida productiva por los retrasos en la preparación del terreno.

Desde UNIPRO El Perelló subrayan la gravedad de la situación y la dificultad de cuantificar todavía el impacto total en la campaña, que afectará tanto a la cooperativa como a los agricultores asociados.

