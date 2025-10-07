Tavernes inaugura un centro de acogida de animales supracomarcal que dará servicio a 61 municipios Estas instalaciones tienen capacidad para un centenar de perros y otro de gatos y se centrará en buscar familias para ellos

A. Talavera Alzira Martes, 7 de octubre 2025, 15:15 | Actualizado 15:44h.

El Consorci de la Ribera y las mancomunidades de la Ribera Alta, la Ribera Baixa y la Safor han inaugurado el nuevo Centro de Acogida de Animales ubicado en Tavernes de la Valldigna, que dará servicio a 61 municipios de las tres comarcas. Con un presupuesto de 1.475.000 euros, su construcción se ha realizado cumpliendo los plazos previstos y durante las últimas semanas se ha trabajado en el equipamiento y acondicionamiento de las instalaciones.

El centro dispone de capacidad para más de cien perros y cien gatos. Las plazas están distribuidas en distintos módulos adaptados a las condiciones y necesidades de cada animal y patios comunes. Además, el edificio consta de una sala de consulta veterinaria y salas destinadas a la formación y a las reuniones. Otra zona contiene almacenes para guardar alimento, mantas y otros objetos y una habitación equipada para el baño de los animales.

El Centro de Acogida de Animales está ubicado en un solar de titularidad municipal de 3.035 metros cuadrados, dentro del polígono El Golfo de Tavernes de la Valldigna. Estas instalaciones ya están preparadas para trabajar a pleno rendimiento y velar por el bienestar animal.

El presidente del Consorci de la Ribera, Josep Mur Díaz-Hellín, ha destacado que el proyecto comienza a caminar después de casi una década de trabajo constante y ha explicado su funcionamiento: «Este servicio de recogida y acogida, que hasta ahora prestaban tres mancomunidades y que a partir de ahora asume el Consorci de la Ribera, va más allá de la simple custodia de los animales. Incluye la formación del personal, el desarrollo de campañas de sensibilización para la ciudadanía y el fomento del voluntariado. Unas líneas de trabajo que se irán desplegando progresivamente».

La presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Momparler Orta, ha manifestado el compromiso de la institución en dar un trato digno a los animales y el objetivo de que su estancia sea ​​temporal: «El propósito de este centro es claro: acoger temporalmente animales abandonados con el objetivo de que sean adoptados lo antes posible, siempre pensando en su bienestar. Lo que hoy inauguramos va más allá de una instalación física. Representa el compromiso colectivo con el bienestar animal, con la responsabilidad compartida y con los valores de empatía y solidaridad que nos definen como sociedad. Cada perro y cada gato que entre por esta puerta llevará detrás de una historia, y nuestra tarea será ayudarles a escribir una nueva, llena de dignidad y cariño».

La inauguración de estas instalaciones supone la culminación de la primera parte de un proyecto muy ambicioso que continuará con la puesta en servicio de otro centro en l'Alcúdia, actualmente en construcción con presupuesto de 1.475.000,00 euros. El solar, de 4.053 metros cuadrados y de titularidad municipal, está ubicado en el polígono 6, sector S-15. Su entrada en funcionamiento está prevista para principios del 2026.

Los municipios adheridos al servicio son los siguientes. Por parte de la Ribera Alta: Alcàntera de Xúquer, l'Alcúdia, Alfarb, Algemesí, Alginet, Alzira, Antella, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Càrcer, Carlet, Castelló, Cotes, l'Énova, Gavarda, Guadassuar, Llombai, Massalavés, Montroi, La Pobla Llarga, Rafelguaraf, Real, San Joanet, Sellent, Senyera, Sumacàrcer y Tous. Por parte de la Ribera Baixa: Albalat de la Ribera, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer y Riola.

Por parte de la Safor: Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, l'Alquería de la Comtessa, Barx, Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflà, Benirredrà, Castellonet de la Conquesta, Daimús, Guardamar de la Safor, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Palma de Gandia, Palmera, Pilas, Potries, Rafelcofer, Real de Gandia, Rótova, Tavernes de la Valldigna y Villalonga.