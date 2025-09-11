Talleres para promover la corresponsabilidad en la Vall d'Albaida La Unidad de Igualdad de la Mancomunitat pone en marcha esta iniciativa dirigida a los padres y madres de la comarca

R. X. Ontinyent Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:55

La Unidad de Igualdad de la Mancomunitat de municipios de la Vall d'Albaida ha presentado el taller 'Paternidades Corresponsables', una iniciativa destinada a hombres con hijos e hijas en edad infantil o en primeros cursos de Primaria, así como a futuros padres. El objetivo es estimular la corresponsabilidad en las tareas del hogar y la crianza, aprovechando la llegada de los hijos e hijas como momento clave de cambio y oportunidad para construir relaciones familiares más equilibradas.

Para facilitar la participación de toda la comarca, el taller se realizará en tres municipios en diferentes fechas y horarios: Bocairent (2 y 16 de octubre y 20 de noviembre a as 19.15 horas); Atzeneta de Albaida (3 y 17 de octubre y 21 de noviembre a las 19 horas) y Benicolet (4 y 18 de octubre y 22 de noviembre a las 11 horas).

La actividad consta de tres sesiones de dos horas cada una (un total de seis horas), impartidas por el terapeuta e integrador sistémico Xavi Ybeas, especialista en el acompañamiento en la paternidad. Durante las sesiones se trabajará en estrategias para mejorar la relación con la pareja o el equipo de crianza, profundizar en las propias emociones vinculadas a la paternidad y aprender a identificar mejor las necesidades de los hijos e hijas.

La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa, disponible en la web de la Unidad de Igualdad: www.igualdad.mancovall.com.

El proyecto cuenta con la financiación del Plan Corresponsables, impulsado por el Ministerio de Igualdad y la Vicepresidencia Primera de la Generalitat Valenciana, además de los fondos propios de la entidad supramunicipal.