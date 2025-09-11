Talleres para promover la corresponsabilidad en la Vall d'Albaida
La Unidad de Igualdad de la Mancomunitat pone en marcha esta iniciativa dirigida a los padres y madres de la comarca
R. X.
Ontinyent
Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:55
La Unidad de Igualdad de la Mancomunitat de municipios de la Vall d'Albaida ha presentado el taller 'Paternidades Corresponsables', una iniciativa destinada a hombres con hijos e hijas en edad infantil o en primeros cursos de Primaria, así como a futuros padres. El objetivo es estimular la corresponsabilidad en las tareas del hogar y la crianza, aprovechando la llegada de los hijos e hijas como momento clave de cambio y oportunidad para construir relaciones familiares más equilibradas.
Para facilitar la participación de toda la comarca, el taller se realizará en tres municipios en diferentes fechas y horarios: Bocairent (2 y 16 de octubre y 20 de noviembre a as 19.15 horas); Atzeneta de Albaida (3 y 17 de octubre y 21 de noviembre a las 19 horas) y Benicolet (4 y 18 de octubre y 22 de noviembre a las 11 horas).
La actividad consta de tres sesiones de dos horas cada una (un total de seis horas), impartidas por el terapeuta e integrador sistémico Xavi Ybeas, especialista en el acompañamiento en la paternidad. Durante las sesiones se trabajará en estrategias para mejorar la relación con la pareja o el equipo de crianza, profundizar en las propias emociones vinculadas a la paternidad y aprender a identificar mejor las necesidades de los hijos e hijas.
La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa, disponible en la web de la Unidad de Igualdad: www.igualdad.mancovall.com.
El proyecto cuenta con la financiación del Plan Corresponsables, impulsado por el Ministerio de Igualdad y la Vicepresidencia Primera de la Generalitat Valenciana, además de los fondos propios de la entidad supramunicipal.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.