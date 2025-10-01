Suspenden el pleno de Cullera por la indisposición de un concejal La sesión se encontraba en el turno de ruegos y preguntas

El Ayuntamiento de Cullera ha suspendido la sesión plenaria que estaba celebrándose en la noche de este martes en la Casa Consistorial por la indisposición repentina de uno de los concejales de la corporación municipal. En concreto, y durante un momento de la sesión, el concejal socialista Alejandro Morales comenzó a sentirse y se pidió la atención médica para él. Morales es el séptimo teniente de alcalde y se encarga de las áreas de Servicios Sociales, Residencia Municipal, Movimientos Sociales, Diversidad, Participación Ciutadana, Discapacidad y Envejecimiento Activo, Juventud, Ocio y Cultura Urbana y Promoción del Valenciano.

El edil ha sido atendido en la misma sala de plenos del Ayuntamiento de la localidad de la Ribera Baixa.

El pleno se ha suspendido en su parte final, en el turno de ruegos y preguntas. Las que se han quedado por formular se contestarán por escrito o en la próxima sesión plenaria, han informado desde el Consistorio.

Las mismas fuentes municipales han confirmado en la mañana de este miércoles que el edil se encuentra bien después del susto sufrido durante el pleno.

