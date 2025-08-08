Sueca realiza analíticas adicionales en las playas para garantizar su calidad El Ayuntamiento intensifica el control de las aguas tras la aparición de contaminación en diferentes puntos de su litoral

A. Talavera Alzira Viernes, 8 de agosto 2025, 09:59

Ante los sucesivos cierres en el baño que se han producido durante este verano en las playas del litoral suecano, en especial en la playa de Motilla, el Ayuntamiento de Sueca ha decidido intensificar los controles de calidad del agua con el fin de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los usuarios.

Además de los muestreos que realiza la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, de forma semanal, el consistorio ha acordado poner en marcha muestreos adicionales y aleatorios, tanto en puntos de baño como en la salida de la playa de Motilla, en horarios y puntos distintos de los habituales, así como en ubicaciones aleatorias de la canalización de agua que desemboca en la playa. El objetivo es obtener una visión más precisa y completa sobre el estado real del agua.

''Desde el Ayuntamiento consideramos que los controles actuales no son suficientes para dar una respuesta inmediata frente a la complejidad de la situación. Hay que tener en cuenta que los resultados de las analíticas se obtienen con cierto decalaje temporal respecto a la toma de muestras, lo que dificulta una actuación ágil y ajustada del momento. Por esto hemos decidido reforzar los muestreos de forma complementaria», explica la concejal responsable de Aguas y Saneamiento de Sueca, Pilar Moncho.

Cabe destacar que la presencia puntual de valores alterados puede responder a varios factores, muchos de ellos de carácter natural, como los cambios en las corrientes marinas o las consecuencias derivadas de fenómenos meteorológicos extremos, como la dana del pasado octubre, que pueden seguir teniendo consecuencias a lo largo del tiempo, apuntan desde el Consistorio

El Ayuntamiento de Sueca reitera que la salud pública y la seguridad de los bañistas «son y serán siempre una prioridad, y por eso continuará velando por que los espacios naturales del municipio cumplan con todas las garantías sanitarias».