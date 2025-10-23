Sueca garantiza la base de ambulancias SAMU para los próximos 30 años El Ayuntamiento cede a la Conselleria de Sanidad el edificio que albergaba el antiguo mercado de abastos

A. T. Alzira Jueves, 23 de octubre 2025, 17:22 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Sueca -con los votos a favor de Sueca per Davant, Compromís, PP y la edil no adscrita Isabel Benet, y la abstención del PSPV-PSOE- ha aprobado en la sesión plenaria extraordinaria y urgente celebrada la tarde del jueves, la cesión, durante los próximos 30 años, del edificio que albergaba hasta hace unos años el mercado de abastos como base para las ambulancias del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU).

Los trámites administrativos necesarios para poder llevar a cabo esta cesión se iniciaron el pasado 23 de junio, con el objetivo de convertir el edificio, de dominio público, en un bien patrimonial. Tras la realización y aportación de todos los informes pertinentes por parte de los servicios jurídicos, arquitecto municipal, técnico de medio ambiente e ingeniero municipal, el equipo de gobierno elevó a la sesión plenaria la aprobación definitiva de esta cesión gratuita para la obtención en Sueca de una base permanente y acorde a las necesidades del servicio de urgencias, que estará ubicada junto al centro comercial Sueca Parc.

Para el alcalde de Sueca, Julián Sáez, «es del todo inasumible que Sueca pierda servicios esenciales y vitales como ya pasó hace años con los bomberos. Es por ello que este gobierno se puso manos a la obra a mediados de año para garantizar, como se nos requería, un nuevo espacio al Servicio de Emergencia Sanitaria de la Comunitat Valenciana en el que poder ubicar la base de descanso de la SAMU».

Para Sáez, la cercanía y la rapidez del servicio de ambulancias «salva vidas y con eso no se juega«. Con esta cesión, según el primer edil, »garantizamos un espacio digno y bien comunicado al menos para los próximos 30 años«. Así mismo, señala el alcalde, desde el gobierno local, y en este caso desde su Concejalía de Promoción de la Salud y Sanidad, «seguimos trabajando en proyectos importantes para la ciudadanía, como lo es este y como lo fue, el pasado verano, la reapertura del consultorio de Les Palmeres que estaba cerrado desde 2021».

Por su parte, la concejal de Promoción de la Salud y Sanidad, Carolina Torres, ha señalado que desde el departamento llevan meses trabajando para que este servicio del SAMU, actualmente ubicado en el Centro de Salud, pueda disponer de unas instalaciones «más amplias y necesarias«. En breve, comenzarán las obras de acondicionamiento, financiadas por la Conselleria de Sanitat, con las que el edificio »dispondrá de varios equipos interdisciplinarios compuestos por profesionales que atenderán el servicio durante las 24 horas del día».

Así mismo, Torres ha remarcado que esta cesión no supondrá ningún coste económico para el Ayuntamiento ni el municipio, «pero sí se ganará en seguridad y calidad asistencial, consiguiendo que este servicio permanezca en nuestra ciudad tres décadas más». Finalmente, la responsable de Promoción de la Salud ha puesto en valor el trabajo transversal realizado por todas las concejalías implicadas junto al departamento de Infraestructuras Sanitarias de la Conselleria, «para conseguir que un servicio tan necesario se quede en nuestra ciudad».

Temas

Sanidad

Sueca