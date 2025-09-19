Sueca celebra con honores la llegada de la exposición del centenario de Puchades

A. T. Alzira Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:23 Comenta Compartir

La exposición 'Els nostres ídols. Puchades', una muestra que recoge la trayectoria deportiva de uno de los suecanos más ilustres y queridos, el futbolista Antonio Puchades Casanova, de quien se conmemora en 2025 el centenario de su nacimiento llega a Sueca.

Precisamente, con motivo de esta efeméride, el Ayuntamiento de Sueca decidió declarar este año como «Año Puchades», con el objetivo de organizar una serie de actos que sirvieran para reconocer su gran valía profesional y personal.

Entre ellos, y con la colaboración de la Diputación de Valencia y el Valencia CF, se encuentra esta exposición itinerante que, después de recorrer varios municipios de la Comunitat Valenciana, fue inaugurada en el Espai Moret de la sala Els Porxets en un acto emotivo que contó con la presencia del alcalde de Sueca con delegación de Deportes, Julián Sáez, junto a una amplia representación del gobierno municipal; las sobrinas de Puchades, Pili, Elo y Paz; el embajador del Valencia CF, Miguel Tendillo; los presidentes ejecutivo y honorífico de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF, Fernando Giner y Vicente Guillot; representantes de la Sociedad Deportiva Sueca y del Club Futbol Promeses Sueca, así como de las dos peñas valencianistas del municipio; familiares de Miguel Ángel López-Egea, quienes han cedido gran parte de las fotografías de la época que recoge la exposición; familiares de los también reconocidos futbolistas suecanos Mañó y Sendra; y Vicent González quien, al igual que Puchades, fue distinguido por la ciudad como Hijo Predilecto; entre otros asistentes.

Para el alcalde con delegación de Deportes, Julián Sáez, la inauguración de la exposición en Sueca supone uno de los actos más señalados dentro del 'Año Puchades', «por fin llega al municipio para que toda la ciudadanía pueda disfrutarla realizando un recorrido por la vida de Toni Puchades a través de unas fotografías muy bonitas, muchas de ellas de Miguel Ángel López-Egea, que ayudan a entender mejor aquella época».

Además, ha señalado el alcalde, la muestra contiene varios objetos personales curiosos cedidos por la familia de Puchades. «Se trata de un acto enmarcado en el Año Puchades pero muy especial, porque queremos que esta exposición llegue al alumnado de todos los colegios de Sueca a través de visitas guiadas, ya que nuestro objetivo principal es que las nuevas generaciones de suecanos y suecanas conozcan su gran calidad humana y deportiva», señala Sáez.

Por su parte, Paz Puchades, una de las sobrinas de Antonio Puchades, ha expresado, en nombre de la familia, su agradecimiento y su satisfacción porque está siendo un año muy especial, «el hecho de que hoy se esté inaugurando esta exposición en Sueca es muy emocionante. El visitante podrá ver muchos recuerdos del Valencia CF y de la selección española, donde jugó mi tío; y para nosotros es un orgullo estar aquí representando a Antonio Puchades en su centenario. Para él, Sueca y el Valencia CF eran sus amores, y seguro que hoy estaría abrumado, pero muy feliz, porque se esté reconociendo, una vez más, sus valores deportivos y el orgullo que sentía por ser de Sueca».

La muestra hace un recorrido por la historia de Antonio Puchades desde sus inicios, en la SD Sueca, pasando por su trayectoria como futbolista en el Valencia CF y en la selección española. Además, están presentes otros jugadores suecanos de los años 50, compañeros de Puchades, así como un recordatorio de los numerosos homenajes que recibió en vida.

Tras su paso por la Diputación de Valencia, Utiel, Gavarda, Alfafar, Ontinyent y Sueca, donde podrá visitarse hasta el 28 de septiembre, la exposición continuará su recorrido por Ontinyent, Benetússer i, finalmente, El Perelló, donde Antonio Puchades pasaba sus veranos.