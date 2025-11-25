Sueca será la capital provincial de la Semana Santa en 2026

A. Talavera Alzira Martes, 25 de noviembre 2025, 13:03 Comenta Compartir

La ciudad de Sueca será, en 2026, sede diocesana de la Diócesis de Valencia y se convertirá en la capital provincial de la Semana Santa. El pasado domingo, Alzira -anfitriona en 2025- pasó el testigo a la capital de la Ribera Baixa en el transcurso de un acto de clausura al que asistieron el alcalde de Sueca, Julián Sáez, y la concejal de Semana Santa y Actos Religiosos, Carolina Torres.

El presidente de la Junta Mayor de Cofradías de Semana Santa de Sueca, Álex Quilis, y el propio alcalde, recibieron el báculo diocesano y el cuadro que simboliza el relevo como ciudad sede del evento. «En primer lugar, quiero felicitar a la ciudad de Alzira por haber sido una dignísima sede diocesana en 2025. Para Sueca, es un honor tomar el relevo en 2026, pero también un reto y una responsabilidad que asumimos con mucha ilusión todos los cofrades y el propio ayuntamiento. Sueca es una ciudad acogedora y hospitalaria que tiene las puertas abiertas para todos ustedes. Les esperamos. Serán bienvenidos«, expresó el alcalde, Julián Sáez, en su intervención dirigida a todos los presentes. Para el presidente de la Junta Mayor de Cofradías de Semana Santa, Álex Quilis, la diocesana, en Sueca, «supone un impulso de ánimo y apoyo a la Semana Santa suecana, además de una manera de poner en valor el trabajo de personas como Lola Monleón, quien fuera la gran precursora de este tipo de encuentros, hace más de 40 años».

Por su parte, la concejal de Semana Santa y Actos Religiosos, Carolina Torres, ha expresado también su satisfacción porque Sueca sea la anfitriona como sede diocesana en 2026, «esta celebración que acogerá nuestra ciudad, tiene un significado especial y una gran importancia para todas las personas que profesan su fe y devoción. Desde la Concejalía, estamos al lado de la Junta Mayor de Cofradías en la organización y patrocinio del evento».

La comida celebrada en Alzira supone el primero de una serie de actos programados que tendrán su continuidad el 31 de enero, con una jornada de convivencia entre las diócesis de la provincia de Valencia. «Todas las personas que asistan, podrán disfrutar de nuestra cultura, gastronomía, arquitectura y de nuestra forma de entender la fe y la religión», señala Torres.

Además, el día 1 de marzo, se inaugurará la XLIII Exposición Diocesana de Semana Santa, en la que se mostrará una gran diversidad de objetos y vestimenta de las diferentes cofradías participantes. Finalmente, el 7 de marzo, tendrá lugar la XXXVII Procesión Diocesana, en la que se espera una participación de alrededor de 3.000 personas. En ambas, exposición y procesión, participarán las juntas de hermandades y cofradías de los 35 municipios que conforman la Diócesis de Valencia. «Sin duda, la procesión será un acto muy emocionante y, por ello, me gustaría hacer un llamamiento a la ciudadanía de Sueca que tenga el gusto de participar, porque estos acontecimientos ocurren pocas veces. De hecho, la primera que se celebró fue en nuestra ciudad, hace 37 años, gracias al impulso de varias personas, entre ellas, Lola Monleón». Desde entonces, señala Torres, Sueca no había vuelto a ser sede diocesana, «por ello, es un honor que, de nuevo, tantas personas puedan acudir a participar junto a nosotros de esta celebración».