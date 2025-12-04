Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ayuntamiento de Sueca. LP

Sueca abre a la participación ciudadana su agenda de reconstrucción

El Ayuntamiento lanza una campaña para determinar las inversiones necesarias para la ciudad

A. Talavera

Alzira

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:14

El Ayuntamiento de Sueca, a través de la Concejalía de la Agencia de Desarrollo Local, lanza el un proceso de participación basado en una encuesta ciudadana anónima para la redacción de la Agenda de la Reconstrucción de Sueca.

Esta iniciativa es una herramienta clave que permitirá acceder a fondos europeos destinados a paliar los efectos de la dana y a prevenir otras catástrofes naturales, avanzando hacia una reconstrucción más justa, resiliente y sostenible. Además, la Agenda de la Reconstrucción sirve como punto de partida para elaborar la futura Agenda Urbana de Sueca, un instrumento de planificación estratégica.

El objetivo de este proceso es asegurar que las inversiones futuras se alineen con las necesidades reales del municipio y para construir un municipio más resiliente y sostenible.

