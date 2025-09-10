Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Portet de Sollana. LP

Sollana finaliza la reconstrucción del Portet

Este punto de la Albufera fue afectado por la riada y algunos muros sufrieron daños

A. Talavera

Alzira

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:14

El Ayuntamiento de Sollana ha finalizado las labores de reconstrucción y limpieza del Portet, uno de los accesos de la población con la Albufera y que fue afectado por la dana el pasado mes de octubre.

Algunas zonas fueron prácticamente arrasadas por las inundaciones y otras agravaron sus problemas de estabilidad como los muros y además surgieron problemas de salubridad por la acumulación de residuos y de habitabilidad ante la presencia de barro.

Las actuaciones que se han llevado a cabo han sido posibles gracias a la subvención otorgada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), por un importe total de 19.430 euros.

