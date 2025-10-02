Los socialistas de Xàtiva reclaman a la Generalitat la aplicación inmediata de la Ley estatal de Vivienda Advierten que el valor tasado de la vivienda en la ciudad ha superado los 1.000 euros el metro cuadrado con un incremento del 10% en sólo un año

El Grupo Municipal Socialista de Xàtiva exige a la Generalitat Valenciana que garantice el derecho a la vivienda digna y asequible, tal y como reconoce la Constitución Española y la insta a ampliar la Ley estatal de la vivienda aprobada por el Gobierno central.

La concejala socialista, Lena Baraza, subraya que «el Gobierno progresista de España ya ha hecho su trabajo y ha aprobado una norma pionera para regular los precios y proteger a las personas inquilinas. Ahora es responsabilidad de la Generalitat aplicarla y poner fin al actual bloqueo que sufren miles de familias».

Es por ello que presentarán una moción en el próximo pleno, conjuntamente con Xàtiva Unida, para reclamar al Consell la aplicación inmediata de la Ley estatal.

La moción pone de manifiesto la situación crítica del mercado inmobiliario en Xàtiva y en el conjunto de la Comunitat Valenciana. Según los datos oficiales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del segundo trimestre de 2025, el valor tasado de la compra de vivienda en la capital de la Costera ha superado por primera vez desde 2012 los 1.000 euros el metro cuadrado. En concreto, se ha situado en 1.015,8 euros. Esto representa un incremento del 37% en la última década, y de más de un 10% sólo en el último año.

Los socialistas lamentan que la Generalitat Valenciana esté retrasando su aplicación efectiva, dejando en papel mojado medidas que son urgentes para garantizar el derecho a la vivienda. «La ausencia de declaraciones de zonas tensionadas, la falta de un registro actualizado de grandes tenedores y la insuficiente apuesta por incrementar el parque público de vivienda están perjudicando directamente a las personas que más lo necesitan», denuncian.

«Con estos precios, muchas familias y especialmente la juventud tienen prácticamente imposible emanciparse», ha remarcado Baraza y ha señalado que «la Generalitat tiene las herramientas legales y las competencias para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Cada día que pasa sin aplicar la ley es un día más de sufrimiento para las personas inquilinas que tienen que destinar más del 40% de sus ingresos a pagar la casa».

La moción conjunta propone cuatro acuerdos principales: exigir al Consell la aplicación inmediata de todas las medidas contempladas en la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, reclamar la declaración urgente de zonas tensionadas en aquellos municipios donde el aumento de los alquileres expulsa a los vecinos y vecinas de sus barrios, instar la puesta en marcha del registro de grandes tenedores y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones legales, y trasladar el acuerdo al presidente de la Generalitat, a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y a los grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes.

La moción recuerda que en el II Pla Jove del Ayuntamiento de Xàtiva, en el año 2023, se realizó un estudio sociológico que destacaba que casi la mitad de las personas jóvenes de entre 23 y 30 años vivían todavía en el domicilio familiar. Sin embargo, más del 90% manifestaba su voluntad de emanciparse y cambiar de residencia.

Los principales motivos para no hacerlo eran la falta de un trabajo estable y el elevado precio de la vivienda. «La ciudadanía no puede esperar más. La Generalitat debe actuar ya», ha reiterado la edil socialista.