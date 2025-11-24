Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ganadores de la Mostra Internacional de Cine Documental de Montaverner en su 17 edición. LP

'Sobrevivir al incendio' y 'La conversación que nunca tuvimos' ganan la 17ª edición de la Muestra Internacional de Cine Documental de Montaverner

MON·DOC cierra esta edición entregando por primera dos galardones otorgados por el público

R. X.

Montaverner

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:52

La 17ª edición de la Mostra los Premios MON·DOC se clausuró el sábado con la entrega de los premios a los mejores documentales: 'Sobrevivir al incendio', de Josep Pitarch, Mejor Largo Documental, y 'La conversación que nunca tuvimos' de Cristina Urgel, Mejor Corto Documental. Este galardón lo otorgaron dos jurados especializados, uno por categoría, que determinan qué trabajos son merecedores del Premio MON·DOC, dotado con una estatuilla obra del artista albaidí Rafael Amoroso y con 1.000 y 500 euros, respectivamente.

Por lo que respecta al Premio del Público este año se han concedido por primera vez dos galardones, uno al mejor largo, que ha recaído en 'El peso de la ausencia', de Alberto Gómez, y otro al mejor corto, que ha sido para 'Los cayucos de Kayar', de Álvaro Hernández, dotados con una estatuilla obra del mismo autor y 300 euros cada uno.

A la gala, celebrada en el Auditori Luis Peiró, asistieron los directores Josep Pitarch y Alberto Gómez, que recogieron sus premios. Los otros dos directores, Cristina Urgel y Álvaro Hernández enviaron un vídeo de agradecimiento.

Con la entrega de los galardones, MON·DOC se despide hasta el próximo año después de una edición que la organización ha calificado de magnífica, ya que tanto la asistencia de espectadores como su participación en el premio del público y en los coloquios con los invitados ha sido muy alta. Montaverner inicia la cuenta atrás para MON·DOC 2026.

