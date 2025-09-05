Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Momento de la bendición de los 'sangiles'. Turismo Enguera

Septiembre llega con más fiestas patronales: Enguera celebra San Gil y l'Alcúdia de Crespins sus Fiestas Mayores

La capital de la Canal de Navarrés acogerá este fin de semana la tradicional fiesta en la que es protagonista el hinojo y l'Alcúdia de Crespins inicia los actos dedicados a la Divina Aurora y Santíssim Crist

B. González

Xàtiva

Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:26

Si agosto es el mes que más fiestas patronales y populares acapara en el territorio valenciano, en septiembre son también muchos los municipios que celebran sus fiestas patronales. Es el caso de Enguera, l'Alcúdia de Crespins o Benissuera.

En la capital de la Canal de Navarrés, este fin de semana se conmemora la festividad de San Gil, una fiesta única por su singularidad y con una elemento protagonista: el hinojo, con el que las familias y los menores realizan figuras, los denominados «sangiles». Se trata de una fiesta declarada de Interés Turístico Autonomómico

Una tradición que data desde el año 1862 y que se inicia con la recogida de los hinojos en los campos para, el primer domingo de septiembre, acudir a la plaza de la iglesia para que las figuras elaboradas con esta planta de olor tan característico y propiedades medicinales, puedan ser bendecidas.

Actualmente también se participa en un concurso para premiar los «sangiles» más originales o incluso los de mayor tamaño.

Además, durante el fin de semana también se podrá disfruta de la Feria de la Artesanía, Turismo y Comercio con la participación de comercios y empresas locales y tendrá lugar el XV Encuentro de Bolilleras. Así mismo, se realizará rutas guiadas a sus instalaciones de la cooperativa con catas de sus vinos.

Por su parte, l'Alcúdia de Crespins arranca este viernes la programación festiva, que se desarrollará hasta el siguiente fin de semana, en honor a la Divina Aurora y el Cristo del Calvario, que fueron declaradas en 2023 como Fiestas de Interés Turístico Local. Lo hace con, entre otros actos, el concierto de la Sociedad Unión Musical y de madrugada (a la una) la Gran Cordà a cargo de la Peña El Crist.

El sábado, además del XVII Concurso de Pintura al aire libre, la inauguración oficial (13 horas) de las fiestas se hará con el volteo de campanas y una traca en la Plaza de la Constitución. Por la tarde, desde la calle de la Creu, será la tradicional 'Entrà' (20 horas) y posteriormente, a las puertas del Ayuntamiento, la recepción de las festeras y festeros, la izada de banderas y el pregón. Para continuar con la ofrenda a la Divina Aurora y traslado de la imagen con castillo de fuegos artificiales.

El domingo es el día de la Divina Aurora, con los actos religiosos: rosario (7 horas); misa de campaña (8 horas); misa solemne (12 horas) y procesión (20.30 horas) y el lunes el día de la Bajada del Santíssim Crist, con la Misa de Descobrir (7 horas).

Por su parte, Benissuera celebra hasta el domingo las fiestas de sus patrones: Verge de la Medalla Milagrosa, cuyos actos religiosos se celebran en sábado; y el Santíssim Crist de l'Empar, que son el domingo. Además de disfrutar de otras actividades como una cabalgata humorística, atracciones de agua, espectáculos musicales y música dj.

