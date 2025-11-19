Sanidad anuncia que todo el departamento Xàtiva-Ontinyent será declarado de difícil cobertura El departamento estrena el cargo de gerente de la agrupación sanitaria interdepartamental Valencia Este | El conseller pone la primavera de 2026 como fecha de inauguración del nuevo hospital ontinyentí

B. González Ontinyent Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:23 Comenta Compartir

La conselleria de Sanidad extiende la declaración de difícil cobertura a todo el departamento de salud Xàtiva-Ontinyent. Así lo ha anunciado este miércoles el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en la visita que ha hecho al nuevo Hospital de Ontinyent, que, desde el pasado verano, cuenta con esa declaración, a fin de hacer más atractivos los puestos de trabajo y poder captar y retener profesionales, dado el alto porcentaje de puestos no cubiertos con los que contaba debido a su ubicación geográfica.

«Después de haber creado como difícil cobertura el hospital de Ontenyent, vamos a crear todo el departamento de Xàtiva, como edificios modulares, porque lo que queremos es atraer profesionales, atraer el talento. Y, ante esta falta de facultativos que evidentemente existe hagamos atractivo el hecho de que a esta comarca puedan venir compañeros para favorecer el incremento de plantilla y que puedan tener una incentivación de poder venir aquí», ha manifestado.

El conseller también ha presentado al nuevo gerente de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental de Valencia Este, el doctor Luis Ibáñez. «Hemos hecho una remodelación del equipo adecuándolo y modernizándolo a lo que queremos que sea nuestro nuevo modelo de gestión sanitaria. Lo que queremos es que las agrupaciones sanitarias interdepartamentales favorezcan la prestación asistencial, favorezcan la continuidad asistencial, favorezcan en síntesis los indicadores de salud del personal de toda esta comarca y todo este territorio», ha explicado y ha apuntado que también se ha creado una plaza de director médico en Xàtiva.

Así mismo, ha indicado que el nuevo Hospital de Ontinyent, cuya instalaciones ha visitado junto al nuevo gerente y el alcalde de la ciudad, Jorge Rodríguez, se inaugurará en primavera y estará plenamente operativo a finales del año que viene. «Ya tenemos toda la infraestructura arquitectónica y tenemos que terminar el montaje y la ubicación de los aparatos de radiología, porque queremos que sean de última generación, queremos que estén sean digitales, queremos que estén conectados a inteligencia artificial», ha señalado y al respecto ha apuntado que ya están licitados y que una vez que estén en el hospital se tiene que comprobar que funcionan correctamente y se compruebe que los indicadores de calidad son los suficientemente altos.

Ha recordado que el hospital ya tiene todas las obras adjudicadas, donde ya hay quirófanos, salas blancas y de esterilización, terminadas las urgencias… «Hospital donde ya tenemos un incremento de 336 personas que ya están pendiente de contratación, ya están dotadas presupuestariamente. Hospital donde en breve vamos a tener ya una unidad funcional y donde se han invertido 50 millones de euros y una ampliación de 1.2000 metros cuadrados».