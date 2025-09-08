Roban un panel cerámico de la fachada antiguo hospital de Xàtiva

B. González Xàtiva Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:54 Comenta Compartir

Dentro del rico patrimonio con el que cuenta Xàtiva es el de la azulejería de sus calles uno de los más originales. Paneles cerámicos que datan principalmente de finales del siglo XVIII, tras la reconstrucción de la ciudad incendiada por Felipe V, y del siglo XX. Están presentes tanto en viviendas particulares como en edificios públicos, dentro de un centro histórico declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Entre la distinta temática que puede observarse en sus pinturas, está el que representa el Vía Crucis. Uno de los más visitados es el que se encuentra en la fachada lateral del antiguo hospital, en la calle Corretgeria, y que desde este domingo ya no está, como ha denunciado la asociación Casc Antic Digne y Viu. Todo apunta a que ha sido robado. El Ayuntamiento ha iniciado la investigación pertinente para interponer la denuncia correspondiente.

En concreto se trata del panel de cerámica barroca que representa la escena 6 del Vía Crucis, en el que se puede ver a Jesús portando la cruz, con la imagen de la Verónica arrodillada a su lado.

En concreto faltan los cuatro azulejos de la escena que han sido retirados del marco, también cerámico, que sí han dejado, al igual que el azulejo en el que hay dibujada una cruz, de la parte superior del panel. Un panel en el que no aparece la firma del autor y que forma parte de una serie de otros que se conservan como la escena número 10 en la calle Segurana o la escena número 13 en interior del exconvento de San Onofre, ésta sí firmada por el autor: José Folc.