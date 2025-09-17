Roban por cuarta vez las plantas de las jardineras de una calle de Alzira El Ayuntamiento refuerza la vigilancia y solicita la colaboración ciudadana para dar con los ladrones

A. Talavera Alzira Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:33 Comenta Compartir

Alzira pide la colaboración ciudadana para acabar con el robo de plantas en las jardineras de una de las calles más céntricas. Cuatro veces han arrancado las thujas decorativas en la calle Benito Pérez Galdós.

«Lo que debería ser un espacio verde y cuidado para disfutar a la ciudad, se ha convertido en el objetivo del incivismo más egoísta e irresponsable. Este tipo de actos no sólo suponen un coste económico para las arcas públicas (es decir, para todos los vecinos ), sino que también significan una agresión directa al trabajo de mejora que estamos haciendo desde la Concejalía de Servicios para la Ciudad», han denunciado desde esta concejalía.

Estas coníferas se plantan en las jardineras de esta calle y se han repuesto varias veces debido a estos robos. «Las plantas, los árboles y las zonas ajardinadas son patrimonio colectivo. No son para decorar un balcón particular, ni para hacer negocio, ni uso privado. Son de todos y para todos», han recordado desde el Consistorio de Alzira.

Para acabar con estos actos incívidos se ha reforzado la vigilancia en la zona y se buscan medidas para que no se repitam estos robos. También se ha solicitado la colaboración ciudadanía para que se alerte de los actos vandálicos o sospechosos.

Temas

Robos

Alzira