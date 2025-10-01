Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente PP y Vox desactivan un nuevo intento del PSPV de poner el foco en Camarero por la dana
Ullal del río Verd. LP

La Ribera propone crear humedales en la zona del río Verd para evitar riadas

Las mancomunidades presentan dos proyectos europeos para conseguir financiación en materia de resistencia climática

A. Talavera

ALzira

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:59

La Mancomunitat de la Ribera Alta y el Consorci de la Ribera han presentado dos propuestas en el programa europeo LIFE 2025 centradas en la lucha contra el cambio climático y la transición verde. Por un lado, se plantea un proyecto de resistencia climática en las cuencas del río Verd y el río Magro; por otro, un modelo innovador de gestión y prevención de incendios forestales en la Sierra de Corbera. Ambas iniciativas se alinean con los objetivos climáticos de la Unión Europea.

El primer proyecto, LIFE Agua, estará coordinado por la Mancomunitat de la Ribera Alta e incluye acciones piloto en las cuencas del río Verd y del río Magro, con medidas de renaturalización y adaptación ante avenidas de agua. Entre las actuaciones previstas destacan el fomento de la agricultura ecológica, la implantación de sistemas urbanos de drenaje sostenible y la creación de humedales.

El LIFE Agua tiene como objetivo la recuperación ambiental y la puesta en valor del río Verd como espacio natural, social y lúdico, un río que transcurre por los términos de Alzira, Benimodo, Massalavés y Alberic. El proyecto contempla actuaciones en el río Magro, en los municipios de Catadau, Llombai y Alfarb, y también en varios municipios del barranco del Carraixet, en l'Horta Nord. Su presupuesto total supera los 2,28 millones de euros, con una duración de cinco años y una financiación del 60%.

El segundo proyecto apuesta por un nuevo modelo de gestión y prevención de incendios forestales en la Sierra de Corbera, basado en la cooperación intermunicipal. La propuesta ha sido presentada por el Consorci de la Ribera —integrado por la Mancomunitat de la Ribera Alta y la Mancomunitat de la Ribera Baixa— con la participación de los ayuntamientos de Alzira, Benifairó de la Valldigna, Corbera, Favara, Llaurí y Tavernes de la Valldigna.

El plan contempla la creación de una brigada forestal compartida y el refuerzo del voluntariado ambiental, con actuaciones sobre más de 5.000 hectáreas de superficie forestal La Serra de Corbera es una zona estratégica tanto por su función de desagüe de CO₂ como por su capacidad de resiliencia climática. El presupuesto estimado es de 1,2 millones de euros, también con una financiación europea del 60%.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello mortal en la V-21 a la altura de Albuixech
  2. 2

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo
  3. 3 Cae un talud del barranco del Poyo en Picanya
  4. 4 Arranca la atención por las tardes en los hospitales: hasta las 22 horas y en todas las especialidades
  5. 5 Pablo Motos, alto y claro sobre su pueblo valenciano: «Atan los perros con longanizas»
  6. 6 Caen cascotes del techo del hospital La Fe de Valencia a causa de las lluvias
  7. 7

    Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte
  8. 8 El diseñador de alta costura que acaba de abrir tienda en el centro de Valencia
  9. 9

    Valencia CF - Oviedo: bochorno en Mestalla
  10. 10 La calle Alicante reabrirá al tráfico rodado y de peatones el 9 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Ribera propone crear humedales en la zona del río Verd para evitar riadas

La Ribera propone crear humedales en la zona del río Verd para evitar riadas