La Ribera crea un consejo para evaluar los problemas y necesidades de los ecosistemas del Júcar El Consorci abre a toda la ciudadanía la participación efectiva en la elaboración, modificación y revisión de planes relacionados con el medio ambiente

El Consorci de la Ribera, formado por las mancomunidades de la Ribera Alta y la Ribera Baixa, ha puesto en marcha el nuevo Consejo Consultivo para la promoción y conservación de los ecosistemas fluviales de la Ribera de Xúquer. El objetivo de esta iniciativa es abrir a toda la ciudadanía la participación de manera efectiva y real en la elaboración, modificación y revisión de planes, programas y disposiciones relacionados con el medio ambiente.

El proyecto «Canya a la canya», que está en ejecución por parte del Consorci de la Ribera y la Fundación Limne, contempla, dentro de sus acciones transversales, la creación de herramientas que faciliten el acceso a información del proyecto y de los hitos que se vayan logrando, permitiendo recoger nuevas aportaciones que mejoren la consecución de los objetivos establecidos. Por lo tanto, la voluntad del Consorci de la Ribera ha sido crear un Consejo que sea vía de participación y coordinación del tejido asociativo en el ámbito específico de la promoción y conservación de los ecosistemas fluviales de la Ribera de Xúquer.

Desde el Consejo Consultivo se fomentará la protección y promoción de los ecosistemas fluviales de la Ribera de Xúquer, la mejora de las masas de agua y la mejora de la gestión de los riesgos de inundación, así como la participación y coordinación del tejido asociativo en este ámbito, promoviendo su relación fluida con las entidades locales.

Las funciones de este organismo son evaluar los problemas y necesidades de los ecosistemas fluviales de la cuenca baja del Xúquer, fomentar la comunicación entre las administraciones de cara a armonizar las intervenciones, facilitar el acceso a la información pública, fomentar la participación ciudadana, asegurar la continuidad y sostenibilidad de las acciones de conservación y restauración fluvial, asegurar que los procesos de participación ciudadana se alineen con las estrategias de prevención locales y regionales y a los estándares y planes de las administraciones, asesorar al resto de entidades locales y personas físicas y jurídicas en materia de restauración fluvial y prevención de los riesgos de inundación y sugerir a los organismos pertinentes la adopción de las medidas necesarias.

El Consejo Consultivo está formado por la presidencia del Consorci de la Ribera o la persona en quien delegue, un representante de cada una de las mancomunidades de la Ribera Alta y la Ribera Baixa, representantes de ayuntamientos presentes en la cuenca baja del Xúquer, un representante de la Fundación Limne y representantes de organizaciones sindicales y empresariales que tengan el objetivo de proteger el medio ambiente, además de grupos de ciudadanía organizados y personas particulares con implicación en el cuidado del río.

A convocatoria del presidente, el Consejo Consultivo celebrará, al menos, dos sesiones ordinarias al año. Además, celebrará sesión extraordinaria cuando lo acuerde el presidente o lo solicite la entidad facilitadora. En este caso, el presidente tendrá que convocar la sesión en el plazo de cinco días desde la solicitud y no podrá aplazarse la celebración de esta sesión por más de diez días, a contar desde la solicitud. Cualquier integrante del Consejo podrá proponer puntos del Orden del día cuando este se configure. Las convocatorias se harán llegar con una semana de antelación a las reuniones.

El Consejo Consultivo se incluye dentro del proyecto «Canya a la canya» y pretende a través de otros proyectos como el «EmpleaXúquer» darle continuidad, así como el plan estratégico comarcal para la regulación de usos del Xúquer. De cara a un futuro se están iniciando proyectos financiados por el programa ERASMUS+ de la Unión Europea y coordinados por el Consorci de la Ribera, como es el caso del proyecto «RISE Resilient Communities», que tiene como objetivo prepararse frente a catástrofes mediante la educación de adultos, el aprendizaje digital y la innovación, y el proyecto «EMMA», que tiene como objetivo una gestión y coordinación eficaz del voluntariado durante las emergencias climáticas en municipios pequeños y medianos.

Esta iniciativa de la creación del Consejo Consultivo para la promoción y conservación de los ecosistemas fluviales de la Ribera de Xúquer se beneficia de una convocatoria de ayudas, impulsada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), para la restauración de ecosistemas fluviales y la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.