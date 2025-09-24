Retiran 10 toneladas de peces del embalse de Bellús para mejorar la calidad del agua La Confederación Hidrográfica del Júcar inicia la captura selectiva de biomasa piscícola dentro del proyecto piloto para eliminar el exceso de nutrientes

Miércoles, 24 de septiembre 2025

La Confederación Hidrográfica del Júcar continúa trabajando en la solución del problema de olores que causa de Bellús con acciones tendentes a mejorar la calidad del agua, el potencial ecológico y el estado químico de sus aguas.

Tras los estudios realizados se vio como una de las soluciones la reiterada del exceso de peces del embalse y se inició una proyecto piloto para la extracción de la masa piscícola, que cuenta con un presupuesto de 217.000 euros. En 2023, un estudio reveló la existencia en el pantano de 45 toneladas de peces, en su mayoría especies exóticas, cuando por su tamaño, lo máximo debería de ser de 2 toneladas.

Así, esta semana se ha iniciado la retirada de un mínimo de 10 toneladas de masa piscícola para poder analizar si su extracción se traduce en una notable mejoría de la calidad de las aguas embalsadas y luego vertidas al río Albaida. Por ello, el seguimiento del estado trófico antes, durante y después de las tareas de despesque se considera esencial.

Este proyecto viene a complementar la batería de actuaciones llevadas a cabo por este Organismo desde hace varios años para mejorar la calidad de las aguas del embalse de Bellús y, por ende, del río Albaida.

Cabe destacar que durante el año se realizan diferentes muestreos que permiten conocer el estado químico y biológico del embalse, resultados que califican como «peor que bueno» el estado de las aguas. Problemas que están relacionados con el índice de estado trófico tan elevado que presenta el embalse, debido a una alta concentración de nutrientes.

Con el objetivo de lograr un seguimiento lo más exhaustivo y pormenorizado posible, la Confederación utilizará los datos que ofrece una plataforma limnológica, instalada en Bellús en 2023, que ofrece datos en tiempo real del estado de la calidad de las aguas del embalse, concretamente: oxígeno, pH, conductividad, clorofila y ficocianinas.

Tal y como han confirmado desde el Área de Calidad de las Aguas de la Comisaría de Aguas, la técnica de los despesques ya ha sido testada en diferentes partes de Europa y del resto del mundo, habiéndose constatado resultados muy positivos.

De hecho, el año pasado la Confederación puso en marcha una serie de trabajos similares en otros embalses con la misma problemática como Ulldecona, Beniarrés y María Cristina, aunque desde un prisma y objetivo diferentes. Entonces, la sequía obligó a reducir la biomasa en estos embalses con el fin de evitar una mortandad masiva de especies piscícolas y garantizar así la calidad del agua, tanto para abastecimiento urbano como para regadío.

Durante los últimos meses, el Organismo ha trabajado en la planificación y diseño de extracción, así como el transporte a vertedero autorizado de los peces. Este tiempo ha servido para establecer los lugares, tiempos y técnicas de pesca idóneos, las especies objetivo (en su mayoría, black bass, carpín, carpa dorada o alburnos), la preparación de boletines o la tramitación de las autorizaciones pertinentes, entre otras cuestiones.

A finales de julio se realizaron los primeros trabajos de extracción de biomasa que permitieron concretar la identificación de los lugares idóneos para realizar la pesca y determinar que las mejores técnicas para las capturas, se realizaron mediante redes y electropesca con embarcaciones. Los trabajos se prolongaron durante varios días y, atendiendo las recomendaciones de los expertos, se decidió posponer los despesques hasta finales del mes de septiembre. El objetivo de esta dilación es aumentar los rendimientos de pesca aprovechando que el nivel de agua acumulada en el embalse es menor.