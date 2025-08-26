Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Rescatan a un trabajador herido en el interior de un depósito de arroz en Sueca

Los bomberos tuvieron que realizar una maniobra para poder evacuarlo para su atención médica

A. T.

Alzira

Martes, 26 de agosto 2025, 10:17

Los bomberos del Consorci de València rescataron este lunes a un trabajador en Sueca que había sufrido un accidente mientras realizaba tareas de limpieza en un depósito de arroz.

A las 12:14 recibieron un aviso ya que en la calle Canal un trabajador de la cooperativa de arroz estaba atrapado en uno de los tanques de arroz ya que mientras lo limpiaba había sufrido un accidente y no podía moverse para salir.

Bomberos de los parques de Silla y Alzira, y sargentos de Alzira y Gandia, acudieron hasta la cooperativa y prepararon una maniobra de descenso al exterior para poder extraer a la víctima. Finalmente, junto a los sanitarios se pudo evacuar con éxito para que fuera atendida de sus heridas.

