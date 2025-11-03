Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Vilaplana sobre Mazón: «Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada, si no no es posible»
Estación de Sueca. LP

Renfe demolerá parte del vestíbulo de la estación de Sueca para hacerlo más accesible

Las obras que ya han comenzado durarán cuatro meses

A. T.

Alzira

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:17

Comenta

Renfe ha iniciado las obras de mejora de la accesibilidad y adecuación del vestíbulo de la estación de Sueca. Los trabajos incluyen demolición, redistribución y reconstrucción del vestíbulo, aseos, cafetería y taquillas, además de actuaciones en el paso inferior. Se mejorará también la accesibilidad. La inversión es de 263.292 euros y se ha previsto para su ejecución un plazo de 4 meses.

Las actuaciones consisten en unos trabajos previos con instalación de las protecciones necesarias, retirada de mobiliario y elementos móviles que interfieren en la obra y localización de las instalaciones existentes. Posteriormente, se demolerán los tabiques, solados e instalaciones del vestíbulo, cafetería, aseos y taquillas para proceder a la nueva tabiquería y revestimientos teniendo en cuenta la nueva distribución del vestíbulo de la estación, que contará con una zona AVI (Zona de atención al viajero). También se redistribuirán los aseos, mejorando la calidad de los materiales de revestimiento.

En cuanto a la accesibilidad de la estación se ha previsto colocar nuevos encaminamientos para PMR tanto en el vestíbulo de la estación como en el paso inferior. Se ha previsto también la mejora de las instalaciones de iluminación en vestíbulo y en paso inferior, además, se incluyen en la obra las instalaciones de climatización, fontanería y saneamiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  2. 2

    Vilaplana sobre Mazón: «Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada, si no no es posible»
  3. 3 A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
  4. 4 La Policía detiene en Valencia a una empleada del hogar que robaba joyas en la casa donde trabajaba
  5. 5

    Los cuatro escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón
  6. 6 Mazón anuncia que comparecerá este lunes para aclarar su futuro
  7. 7

    Mazón sigue en su deliberación: su entorno le desaconseja elecciones y le insta a seguir como diputado
  8. 8

    Mazón anuncia su dimisión: «Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida»
  9. 9

    Llegada de Maribel Vilaplana a los juzgados: «Cuenta la verdad, por ellos, que a mí se me aparece la cara de mi madre llena de barro»
  10. 10 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Renfe demolerá parte del vestíbulo de la estación de Sueca para hacerlo más accesible

Renfe demolerá parte del vestíbulo de la estación de Sueca para hacerlo más accesible