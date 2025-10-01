La recuperación avanza en Sollana en los caminos rurales y en el Portet

A. Talavera Alzira Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:05 Comenta Compartir

Sollana no tuvo afectación de la dana en el casco urbano pero al formar parte del parque natural de la Albufera gran parte de su zona rural sufrió las consecuencias de esta gran riada que arrasó infraestructuras agrarias y parcelas de cultivo. En más de diez millones de euros se valoraron los daños en su término municipal, desperfectos de los que tratan de recuperarse con diferentes actuaciones.

«Nuestra idea es que el año que viene pueda estar todo listo», comenta el alcalde Vicente Codoñer. Una de las prioridades ha sido habilitar los caminos rurales para que los agricultores, principalmente arroceros, pudieran continuar con su actividad. Por ello, la subvención de la Generalitat para obras de emergencia se destinó a reparar estas vías.

«Todavía no está todo al 100% pero se puede circular», resalta el alcalde. Recientemente ha tenido lugar la campaña del arroz, la más importante en esta área, y los vehículos pesados han podido acceder a las parcelas para transportar la mercancía.

En este sentido, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, también ha destinado 3,4 millones de euros a la recuperación del potencial productivo y a la reparación de caminos rurales e infraestructuras de regadío de las explotaciones afectadas por la dana en Sollana. Unas obras donde destacan los trabajos de limpieza, acondicionamiento y construcción de escolleras iniciados el pasado mes mayo en cinco caminos agrícolas del término municipal y que ya han finalizado.

10,7 Millones de euros otorgados por el Ministerio de Política Territorial

Otra de las actuaciones de emergencia que ya ha acabado es la reconstrucción y limpieza del Portet, uno de los accesos de la población con la Albufera y que fue afectado por la dana como gran parte del lago. Algunas zonas fueron prácticamente arrasadas por las inundaciones y otras agravaron sus problemas de estabilidad como los muros y además surgieron problemas de salubridad por la acumulación de residuos y de habitabilidad ante la presencia de barro. Durante varios meses se ha trabajado para retirar toda esta acumulación y recuperar este acceso al paraje desde la Ribera Baixa.

Además, el Consistorio ha presentado cuatro memorias para invertir los fondos para la reconstrucción. Los dos últimos fueron aprobado hace tan sólo un mes y se encuentran en proceso de licitación para poder iniciar las obras.

Mínimo daño en Almussafes

Almussafes, otra de las localidades de la Ribera Baixa y muy cercana a Sollana, también forma parte del listado de afectados por la dana aunque en su caso la afectación fue mínima. El ministerio valoró los daños en 70.000 euros, una de las cantidades más bajas. El principal problema en la zona fue la paralización de los polígonos y la puesta en marcha de diversos ERTEs.