El alcalde ha recibido a los Angelets 2025. LP

Recepción municipal a los Angelets de la Purísima de Ontinyent de las fiestas 2025

Los niños y niñas seleccionados cantarán las estrofas fechadas en 1662 y reconocidas como Bien de Relevancia Local

R.X.

Ontinyent

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:37

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha recibido este viernes los niños y niñas seleccionados por la Asociación de Fiestas de la Purísima para entonar el «Cant dels Angelets» en las fiestas del próximo mes de diciembre en honor a la patrona de la ciudad, la Purísima Concepción.

En la recepción también asistía la concejala de Fiestas, Àngels Muñoz; una delegación de la asociación de Fiestas de la Purísima de Ontinyent encabezada por su nuevo presidente, Juan Antonio Tortosa, así como padres, madres y familiares de los Angelets.

Los niños y niñas participaron en una convocatoria pública a partir de la cual se designó que habrá una comitiva formada por un total de 10 niños y niñas: Irina Simón Pérez; Carla Mira Borrell; Elsa Bas Regalo; Rafa Fuset Soler; Nagore Revert Castelló;Daniel Calatayud Fuset; Mauro Mansilla Laguna;Valeria Pérez Castellanos; Carlota Revert Cámara y Germán Boluda Martínez.

La asociación cuenta con dos formadores musicales que trabajan con los niños y niñas para cuidar la calidad de los cantos, tanto del «Cant dels Angelets» como de «l'Asguinaldo». Los y las seleccionadas pregonarán la fiesta entonando las estrofas que datan de 1662 del «Canto de los Angelets», un canto que fue distinguido como Bien de Relevancia Local y considerado una «joya musical valenciana», después de permanecer inalterado durante más de tres siglos.

