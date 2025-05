Rebeca Torró: «No hay industria que quiera invertir en un sitio si no hay renovables»

B. González Xàtiva Miércoles, 14 de mayo 2025, 15:46 Comenta Compartir

«Tenemos que tener en cuenta que donde hay desarrollo de renovables hay desarrollo industrial. No hay industria que quiera invertir en un sitio si no hay renovables, porque todas las industrias se están descarbonizando». Así de rotunda se ha manifestado la Secretaria de Estado de Industria, la ontinyentina Rebeca Torró, en Xàtiva, donde ha participado en unas jornadas sobre el impacto de la Alta Velocidad en las Comarcas Centrales.

Torró ha abogado, eso sí, por compatibilizar la llegada de las renovables con la defensa del territorio, pero no rechazarlas de manera generalizada. «Hay territorios donde obviamente no se pueden instalar, pero no puede ser un 'no' generalizado. Esto es algo que tenemos que asumir, obviamente con una buena ordenación del territorio y ver los mejores sitios para poder instalar las renovables. En todos los municipios tenemos que hacer un buen estudio para ver dónde pueden instalarse», ha apuntado.

Sobre los proyectos previstos en Llanera de Ranes y Moixent relacionados con el ahorro de costes del trasvase Júcar-Vinalopó, la Secretaria de Estado ha indicado que si hay una declaración de impacto ambiental es porque técnicamente se permite poder instalar este tipo de instalaciones. «Hay que tener en cuenta lo que es medioambiental y lo que es paisajístico. Son cosas distintas. Siempre he tenido claro que hay que proteger el paisaje pero también hay que luchar contra el cambio climático, porque si no, no hay paisaje que proteger», ha apuntado y ha apelado a «hacer el esfuerzo, entre todos, para integrar el despliegue de las renovables dentro del paisaje. Hay muchos estudios y experiencias actuales que se está viendo que pueden encajar totalmente».