Pasarela y puente sobre el río Magro. LP

Real y Montroy recuperan la pasarela sobre el Magro con más capacidad de desagüe

La dana causó daños en esta infraestructura clave que conecta ambas localidades

A. Talavera

Alzira

Viernes, 24 de octubre 2025, 10:35

Comenta

La pasarela ciclo-peatonal sobre el río Magro que une los municipios de Real y Montroy reabrirá este viernes recuperando así estas poblacioens una infraestructura clave para la comunicación. Esta pasarela resultó gravemente dañada por las inundaciones de octubre de 2024 y desde entonces comenzaron las obras que ahora han finalizado y que permiten tener un paso más seguro y resistente frente a crecidas y riadas.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha visitado la nueva pasarela, junto al alcalde de Real, Gerardo López, y el alcalde de Montroy, Manuel Blanco, y ha destacado «la importancia de esta actuación para dos pueblos que comparten servicios y que recuperan con esta obra la normalidad en su movilidad diaria».

La nueva pasarela, de 150 metros de longitud y 4 metros de ancho, se ha diseñado con cimentaciones profundas mediante micropilotes que garantizan su estabilidad frente a posibles crecidas del río. Además, la reducción del número de pilas en el cauce y la ampliación de las luces centrales mejoran el desagüe y la seguridad en caso de avenidas.

Durante los trabajos se han ejecutado también obras de protección de taludes y del fondo del cauce mediante escollera, tanto en la zona de la pasarela como en el puente viario de la CV-50. La intervención se ha completado con la ejecución del tablero de hormigón armado, la instalación de barandillas y alumbrado, y la urbanización de los accesos.

Martínez Mus ha subrayado que «esta actuación no solo restablece una conexión esencial, sino que ofrece una solución más segura y duradera ante episodios de lluvias intensas».

La actuación, con una inversión total de 4,3 millones de euros, ha sido coordinada por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, en colaboración con los ayuntamientos de ambos municipios.

