Raquel Tamarit renuncia a su concejalía en Sueca tras ser secretaria autonómica

La exalcaldesa de Sueca y actual concejala en la oposición, Raquel Tamarit, ha presentado un escrito mediante el cual renuncia a seguir en el Consistorio de la capital de la Ribera Baixa. La decisión, que se concretó en un escrito presentado el pasado lunes y que se abordará en la sesión del próximo lunes 8 la toma tras haber sido nombrada secretaria autonómica de Cultura. En caso de no haberlo sido, también habría abandonado el Ayuntamiento para volver a la función docente.

«Tras haber sido nombrada secretaria autonómica he pensado que no se puede estar en dos sitios a la vez, por lo que, independientemente de lo que pueda decir la normativa, he pensado que ésta es la mejor opción», manifestó. Juan Carlos Fuster, siguiente en la lista de Compromís, deberá ser quien, teóricamente, ocupe la plaza de Tamarit.

Con respecto a la que calificó como «posible investigación de la Agencia Valenciana Antifraude», afirmó que, por el momento, al Ayuntamiento no ha llegado ningún requerimiento de documentación.

Con respecto a la plaza de la empresa pública empresarial de Aigües i Sanejament de Sueca recordó que el trabajador de la empresa que ocupó provisionalmente este cargo «era titular en Derecho y tenía la suficiente experiencia». Tamarit recordó que la decisión fue aprobada por el consejo de administración de la entidad para desbloquear la situación generada. El único voto en contra fue del representante del PP mientras que los de Ciudadanos y PSPV se abstuvieron.

Posteriormente, el acuerdo del consejo de administración de la entidad de sacar a concurso público la plaza «se cumplió en febrero de 2019 y las bases se aprobaron de forma unánime por parte de todos los representantes de los grupos políticos municipales». El tribunal estuvo formado por la vicepresidencia de la entidad, la secretaria, el jefe de personal y funcionario de la Diputación. Finalmente se realizó la elección entre las dos candidaturas.