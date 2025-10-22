Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Presentación del cartel oficial de Mon·Doc. LP

Raquel Pau diseña el cartel oficial de la XVII edición de la Muestra Internacional de Cine Documental de Montaverner

Con la presentación de la imagen oficial y la programación se da el pistoletazo de salida al Mon·Doc 2025

R. X.

Montaverner

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:48

Montaverner dio el pasado viernes el pistoletazo de salida al Mon·Doc 2025, la decimoséptima edición de la Muestra Internacional de Cine Documental, con la presentación del cartel y la programación oficial. El acto, celebrado en el auditorio Lluís Peiró, reunió a público, autoridades y amantes del cine en una velada llena de emoción y cultura.

Durante la gala se desveló la imagen oficial del Mon·Doc, una creación de la diseñadora local Raquel Pau Sanz, que ha sabido captar a la perfección la esencia y el espíritu del festival. Con esta nueva edición, el Mon·Doc consolida su trayectoria y reafirma su prestigio dentro del panorama cinematográfico estatal, como demuestran los más de 200 documentales presentados este año.

El Mon·Doc 2025 se celebrará del 14 al 22 de noviembre y ofrecerá una amplia programación con proyecciones, actividades paralelas y encuentros con creadores, todo con entrada libre y gratuita para el público asistente. Un festival que, año tras año, sigue creciendo y consolidándose como un referente cultural y cinematográfico de primer nivel.

La velada concluyó con la actuación del dúo Aria Music, que deleitó a los asistentes con una interpretación elegante y emotiva de bandas sonoras de películas, poniendo así un broche de oro a una noche dedicada a la pasión por el cine documental.

