La racha de viento de hasta 100 kilómetros la hora provoca la caída de árboles en Xàtiva La tormenta deja en 20 minutos más de 18 litros por metro cuadrado

B. González Xàtiva Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:50 Comenta Compartir

La tormenta vespertina ha dejado este lunes en Xàtiva en torno a los 30 litros por metro cuadrado y algunas incidencias como consecuencia de las rachas de viento que se han producido en torno a las cinco y media de la tarde, con rachas que han llegado a los 100 kilómetros de hora.

En esa hora es cuando se ha acumulado la mayor cantidad de agua con 20 litros en menos de veinte minutos acompañado de rachas de viento que han formado una importante cortina de agua.

Entre las incidencias destacan la caída de árboles en algunas zonas del casco urbano, como en el barrio de El Carmen o en la calle Abú Masaifa y en los polígonos, sin que haya que destacar ningún daño material o personal, según informan desde el Ayuntamiento.

Se ha cerrado al tráfico el tramo de la CV-645 entre la Carretera de Alzira y la N-340 por acumulación de agua en el túnel, como suele ser habitual ante episodios de fuertes lluvias. Aunque, según informa desde el Ayuntamiento, las bombas de desagüe están trabajando y podría abrirse en breve.