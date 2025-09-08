Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Podemos pide a la jueza de la dana que cite a Maribel Vilaplana tras la publicación de su carta
La acumulación de lluvia obliga a cortar la CV-645. LP

La racha de viento de hasta 100 kilómetros la hora provoca la caída de árboles en Xàtiva

La tormenta deja en 20 minutos más de 18 litros por metro cuadrado

B. González

Xàtiva

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:50

La tormenta vespertina ha dejado este lunes en Xàtiva en torno a los 30 litros por metro cuadrado y algunas incidencias como consecuencia de las rachas de viento que se han producido en torno a las cinco y media de la tarde, con rachas que han llegado a los 100 kilómetros de hora.

En esa hora es cuando se ha acumulado la mayor cantidad de agua con 20 litros en menos de veinte minutos acompañado de rachas de viento que han formado una importante cortina de agua.

Entre las incidencias destacan la caída de árboles en algunas zonas del casco urbano, como en el barrio de El Carmen o en la calle Abú Masaifa y en los polígonos, sin que haya que destacar ningún daño material o personal, según informan desde el Ayuntamiento.

Se ha cerrado al tráfico el tramo de la CV-645 entre la Carretera de Alzira y la N-340 por acumulación de agua en el túnel, como suele ser habitual ante episodios de fuertes lluvias. Aunque, según informa desde el Ayuntamiento, las bombas de desagüe están trabajando y podría abrirse en breve.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un guardia civil por agredir a una joven en Oliva cuando estaba engrilletada con las manos en la espalda
  2. 2 Tres detenidos por una riña tumultuaria en pleno centro de Valencia
  3. 3 Un concejal de Moncada se enzarza en una trifulca tras insultos a Pedro Sánchez
  4. 4 El robo de coches se desborda un 933% en un municipio valenciano en solo un año
  5. 5 Los municipios donde más está lloviendo hoy lunes en la Comunitat: las tormentas descargan en el interior de Alicante y Valencia
  6. 6 «Ver la cara de felicidad y la respuesta de la sociedad a Juan Roig le llena de orgullo»
  7. 7

    Una viuda de la dana: «Mi marido bajó a la calle porque un bando del Ayuntamiento pedía que se retiraran los coches»
  8. 8 Piden colaboración ciudadana para detener a un violento ladrón que causó graves lesiones a una mujer en Valencia
  9. 9 El momento más mágico de la noche en el Roig Arena
  10. 10

    Un joven español muere en un atentado contra un autobús en Jerusalén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La racha de viento de hasta 100 kilómetros la hora provoca la caída de árboles en Xàtiva

La racha de viento de hasta 100 kilómetros la hora provoca la caída de árboles en Xàtiva