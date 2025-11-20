Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José Antonio Martñinez, portavoz del PSPV en el pleno de Ontinyent. LP

El PSPV de Ontinyent denuncia la opacidad del gobierno local en las visitas institucionales

Los socialistas acusan al alcalde y Ens Uneix de excluir de manera deliberada a la oposición para controlar el relato político y evitar el contraste de información

R. X.

Ontinyent

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:41

Comenta

El Grupo Municipal Socialista de Ontinyent denuncia la «falta de transparencia y el bloqueo informativo» por parte del gobierno municipal de Ens Uneix, encabezado por Jorge Rodríguez, tras ser excluidos de forma reiterada de las visitas oficiales de representantes de administraciones supramunicipales, como la Generalitat Valenciana o la Diputación.

El portavoz socialista, Jose Antonio Martínez, afirma que esta práctica constituye «una estrategia deliberada para silenciar a la oposición y evitar que podamos contrastar de primera mano la información que después se difunde a través de los medios».

Según señala, la ausencia de pluralidad impide verificar si los compromisos anunciados por el gobierno «son reales, si se traducen en actuaciones concretas o quedan en meras declaraciones propagandísticas».

Martínez recuerda que no se trata de un episodio aislado, sino de una actitud sostenida en el tiempo. «Lo hemos reclamado en plenos municipales, mediante mociones y comunicaciones oficiales, pero el gobierno sigue negando la participación democrática a los grupos que representamos a miles de vecinos de Ontinyent», denuncia.

Los socialistas consideran que estas exclusiones vulneran los principios de transparencia y buen gobierno que deben regir la acción pública y reclaman que todas las visitas institucionales sean abiertas a la totalidad de la corporación municipal, garantizando igualdad de acceso a la información y respeto a la representación democrática.

«Gobernar no significa manipular la agenda institucional para obtener ventaja política. Ontinyent merece transparencia, no propaganda», concluye el portavoz socialista.

