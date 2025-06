Ampliar Fachada de uno de los edificios de servicios sociales de Ontinyent. LP

El PSPV de Ontinyent denuncia que la Generalitat no destinará ningún euro para los centros de servicios sociales previstos del Plan Convivint Los socialistas lamentan que el gobierno de Ens Uneix no los exija y la formación municipalista recuerda que el Botànic no consignó ninguna partida cuando gobernó