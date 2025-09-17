Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retrasos en tres líneas de Metrovalencia por una avería en Valencia Sud
Autobuses de transporte escolar. J.P.

El PSPV de la Costera-Canal denuncia recortes aplicados en el servicio de transporte escolar

Los socialistas señalan que el recorte de los horarios implica que el alumnado espere una hora extra tras la finalización de sus clases en los centros para poder regresar a sus casas

R. X.

Xàtiva

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:50

El PSPV-PSOE de la Costera-Canal de Navarrés vuelve a denunciar los recortes de Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana en el servicio de transporte escolar en autobús que une a los municipios de Montesa y de Rotglà i Corberà-Llanera de Ranes con los institutos de Canals, afectando a decenas de estudiantes de los municipios.

Los socialistas señalan como responsable al conseller Rovira en un arranque de curso escolar en el que, al igual que el año pasado, se vuelve a repetir la misma situación: la pérdida de franjas horarias en la ruta de vuelta del instituto en sus horarios de salida del centro. Hasta las 15 horas, el alumnado del instituto no podrá hacer uso del transporte público, lo que provoca saturación, problemas de seguridad para los centros y familias y dificultades para la conciliación de las familias trabajadoras.

Desde la organización comarcal del PSPV-PSOE se advierte de que este recorte pone en riesgo la igualdad de oportunidades, especialmente en los pueblos. «La Conselleria tiene que rectificar y escuchar a la comunidad educativa», señalan desde la organización.

«Es inaceptable que, año tras año, el inicio del curso escolar esté marcado por la falta de planificación y por decisiones que castigan a los estudiantes y a sus familias», afirma Abel Martí, secretario general del PSPV-PSOE.

«No puede ser que cada inicio de curso estemos denunciando la misma situación y tengamos el mismo problema. Las familias merecen tranquilidad y los alumnos un transporte adecuado».

Al igual que el año pasado, el recorte de los horarios implica que el alumnado espere una hora extra tras la finalización de sus clases en los centros para poder regresar a sus casas, que el profesorado y los equipos directivos asuman mayores responsabilidades para garantizar la seguridad y que las familias cubran con sus vehículos propios los trayectos a los centros asignados.

«Las familias pueden venir a recoger a los alumnos» reza el mensaje que el centro ha mandado a los padres y madres del alumnado. El PSPV-PSOE comarcal señala la «incompetencia reiterada» de los responsables políticos del PP en la Conselleria de Educación y muestra todo su apoyo a los equipos docentes y a las familias afectadas, trasladando el problema a las Cortes Valencianas para la búsqueda de soluciones permanentes.

«Que este sea el último curso escolar en el que denunciamos lo mismo. La educación de calidad empieza por el autobús. Trabajaremos para que el próximo curso sólo tengamos que hablar de oportunidades, no de recortes,» concluye Martí.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo rascacielos en el skyline valenciano con pisos de entre 400.000 euros y 1,5 millones
  2. 2 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  3. 3 Muere Robert Redford a los 89 años
  4. 4 ENCUESTA | ¿Crees que España debe abandonar Eurovisión si Israel participa?
  5. 5 Así ha ido en audiencia el nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró
  6. 6

    Cámara Valencia apunta la zona que puede solucionar el problema de la vivienda
  7. 7 Confiesan el contrabando de caliqueños por valor de dos millones y medio de euros
  8. 8

    Cuatro candidatos aspiran a relevar a Mavi Mestre al frente de la Universitat de València
  9. 9

    Las renuncias de alumnos hacen bajar las notas de corte más de un punto en la Comunitat
  10. 10 Buscan a un joven por violar junto a otros dos acusados a dos niñas que se fugaron de un centro de menores de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El PSPV de la Costera-Canal denuncia recortes aplicados en el servicio de transporte escolar

El PSPV de la Costera-Canal denuncia recortes aplicados en el servicio de transporte escolar