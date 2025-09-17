El PSPV de la Costera-Canal denuncia recortes aplicados en el servicio de transporte escolar Los socialistas señalan que el recorte de los horarios implica que el alumnado espere una hora extra tras la finalización de sus clases en los centros para poder regresar a sus casas

R. X. Xàtiva Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:50 Comenta Compartir

El PSPV-PSOE de la Costera-Canal de Navarrés vuelve a denunciar los recortes de Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana en el servicio de transporte escolar en autobús que une a los municipios de Montesa y de Rotglà i Corberà-Llanera de Ranes con los institutos de Canals, afectando a decenas de estudiantes de los municipios.

Los socialistas señalan como responsable al conseller Rovira en un arranque de curso escolar en el que, al igual que el año pasado, se vuelve a repetir la misma situación: la pérdida de franjas horarias en la ruta de vuelta del instituto en sus horarios de salida del centro. Hasta las 15 horas, el alumnado del instituto no podrá hacer uso del transporte público, lo que provoca saturación, problemas de seguridad para los centros y familias y dificultades para la conciliación de las familias trabajadoras.

Desde la organización comarcal del PSPV-PSOE se advierte de que este recorte pone en riesgo la igualdad de oportunidades, especialmente en los pueblos. «La Conselleria tiene que rectificar y escuchar a la comunidad educativa», señalan desde la organización.

«Es inaceptable que, año tras año, el inicio del curso escolar esté marcado por la falta de planificación y por decisiones que castigan a los estudiantes y a sus familias», afirma Abel Martí, secretario general del PSPV-PSOE.

«No puede ser que cada inicio de curso estemos denunciando la misma situación y tengamos el mismo problema. Las familias merecen tranquilidad y los alumnos un transporte adecuado».

Al igual que el año pasado, el recorte de los horarios implica que el alumnado espere una hora extra tras la finalización de sus clases en los centros para poder regresar a sus casas, que el profesorado y los equipos directivos asuman mayores responsabilidades para garantizar la seguridad y que las familias cubran con sus vehículos propios los trayectos a los centros asignados.

«Las familias pueden venir a recoger a los alumnos» reza el mensaje que el centro ha mandado a los padres y madres del alumnado. El PSPV-PSOE comarcal señala la «incompetencia reiterada» de los responsables políticos del PP en la Conselleria de Educación y muestra todo su apoyo a los equipos docentes y a las familias afectadas, trasladando el problema a las Cortes Valencianas para la búsqueda de soluciones permanentes.

«Que este sea el último curso escolar en el que denunciamos lo mismo. La educación de calidad empieza por el autobús. Trabajaremos para que el próximo curso sólo tengamos que hablar de oportunidades, no de recortes,» concluye Martí.