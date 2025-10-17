El PSPV de la Costera denuncia que el 60% de mujeres en el hospital de Xàtiva «quedan fuera del cribado de cáncer de mama» Lamenta que sea «el peor dato de toda la Comunitat»

El PSPV-PSOE de La Costera-Canal de Navarrés ha denunciado este viernes «la situación alarmante del departamento de salud y del Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, uno de los centros sanitarios más castigados por los recortes en Sanidad del gobierno del PP. Según los datos oficiales del programa de cribado de cáncer de mama, el 60% de las mujeres, 6 de cada 10, del área de salud no han sido llamadas para la realización de mamografías preventivas. Es el porcentaje más bajo de toda la Comunitat Valenciana».

«Estos datos son escandalosos. Estamos hablando de un recorte que pone en riesgo la salud de miles de mujeres», ha señalado Abel Martí, quien ha recordado que la «detección precoz salva vidas y la falta de citas supone invisibilizar a mujeres que podrían necesitar diagnóstico y tratamiento».

Los socialistas aseguran que el caso del Hospital de Xàtiva «simboliza el deterioro progresivo de la sanidad pública desde la llegada del PP a la Generalitat. Los recortes en recursos humanos y materiales son cada vez más evidentes, las denuncias sindicales se multiplican y la sobrecarga asistencial en servicios como urgencias o radiología se ha convertido en una constante. No estamos ante un hecho puntual, es un patrón y es más grave de lo que se reconoce públicamente», señala Martí.

El Partido Socialista advierte de que el hospital arrastra «una falta crónica de personal sanitario, especialmente en radiología y pediatría, además de equipos obsoletos que dificultan el trabajo diario. A ello se suman las condiciones laborales precarias en servicios externalizados como el servicio de limpieza, que pone de manifiesto un modelo de gestión que prioriza la privatización frente a la calidad asistencial».

El PSPV exige que se restablezcan de inmediato las citaciones del programa del cribado de cáncer de mama en el hospital de Xàtiva y se refuerce el personal sanitario y técnico del hospital, especialmente en radiología y diagnóstico por imagen. La Ejecutiva Comarcal ha trasladado al Grupo Socialista en las Cortes Valencianas el problema y buscan la comparecencia del Conseller de Sanidad de forma urgente.

Desde la organización socialista comarcal se recuerda que la situación del hospital afecta a todos los municipios de La Costera y La Canal de Navarrés, pero también se incluyen las poblaciones de La Vall d'Albaida y de la Ribera Alta. «Lo que está ocurriendo en el hospital de Xàtiva no es una anécdota, es la muestra de un modelo que desmantela la sanidad pública y obliga a la gente a contratar seguros privados. La salud se convierte en un privilegio para quien pueda comprarla», concluye Martí.