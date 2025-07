El PSPV de Alfarrasí critica la gestión del gobierno local tras la aprobación del plan de ajuste económico Asegura que se compromete el futuro del municipio mientras que el alcalde insiste en que no es un problema de dinero sino de subvenciones que no han cubierto la totalidad de la inversión

El PSPV de Alfarrasí lamenta que el Ayuntamiento tenga que hacer frente a un Plan Económico Financiero hasta 2026 como consecuencia del incumplimiento de las reglas fiscales de estabilidad presupuestaria. Todo ello después de cerrarse las cuentas del año 2024 que arrojan un resultado negativo, de 153.332,27 euros, entre los gastos y los ingresos.

«Lejos de ser una decisión voluntaria o estratégica, la aprobación de este plan es una imposición legal derivada de los resultados negativos en la gestión presupuestaria de 2024, primer año completo del Partido Popular al frente del consistorio tras dos legislaturas de rigor y contención financiera bajo gobiernos socialistas», asegura el PSPV.

Los socialistas denuncian que el Plan limita la capacidad de gasto y obliga a un ajuste que condicionará las inversiones de lo que queda de 2025 y las de 2026 «con consecuencias negativas directas para los vecinos de Alfarrasí», como la reducción de inversiones y servicios , la congelación o recorte de partidas o la renuncia de proyectos.

«Esta situación no es fruto de circunstancias externas, sino de una gestión económica imprudente e improvisada por parte del PP. El mismo partido que heredó un ayuntamiento saneado tras años de disciplina financiera bajo gobiernos socialistas, ha llevado las cuentas municipales al borde del colapso en tan solo un ejercicio», critican desde el PSPV.

Desde el gobierno municipal, el alcalde Ismael Sanvíctor, asegura que el Ayuntamiento no tiene un problema de que el Ayuntamiento no tenga dinero y explica que ese plan de ajuste es como consecuencia de haber tenido que sufragar parte de las subvenciones que habían solicitado a otras administraciones y que no eran compatibles con otras ayudas.

Es por ello, que una de las medidas que van a adoptar es la de no solicitar aquellas que no sufraguen el cien por cien de la inversión o las que no sean compatibles con otras que puedan aportar la parte correspondiente al Ayuntamiento, como por ejemplo las del Plan de Acción Local, que sólo subvenciona el 65% y el resto debe aportar co fondos propios el Consistorio.