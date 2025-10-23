El PSPV achaca el retraso de la apertura del nuevo Hospital de Ontinyent a la falta de contratación de profesionales y advierte de su posible privatización Los socialistas de la Vall d'Albaida presentarán mociones en todos los ayuntamientos para defender el derecho al acceso al cribado del cáncer de mama y califican de «tomadura de pelo» las obras anunciadas del desdoblamiento de la CV-60

El PSPV denuncia que los retrasos de la apertura total del Hospital de Ontinyent es culpa de la falta de contratación de profesionales «por las políticas recortadoras de Mazón», que, aseguran, «están provocando una notable pérdida de calidad de los servicios, por su posible privatización, engrosando un listado de espera, que en muchos casos supera los dos años para realizarse un TAC o una colonoscopia».

La denuncia, realizada a través de un comunicado, se realiza tras la reunión que los alcaldes, alcaldesas y portavoces socialistas en la Vall d'Albaida han mantenido con el Síndic de Sanitat, Rafael Simó, y la diputada en Les Corts, Romina del Rey, y en la que también se expuso la preocupación por el tema del cribado de cáncer de mama. Al respecto, el Síndic corroboró que un 60% de las posibles llamadas al cribado no fueron realizadas.

Según Simó, «no debemos extrañar que estos retrasos sean provocados para causar una privatización del Hospital de Ontinyent, siguiendo el modelo de PP y Vox en otras comunidades autónomas. No hace falta ir más lejos, para ver que sólo con el peligro que corren las mujeres del departamento de Xàtiva-Ontinyent, quedando fuera la mayoría del cribado de cáncer de mama, entre otros hechos. La privatización de la Sanidad ya es bien conocida en la Comunidad Valenciana, desde el Modelo Alzira y ha perjudicado gravemente la calidad de la atención sanitaria», ha manifestado.

CV-60

Por su parte, la diputada Romina del Rey denunció, una vez más, el abandono que sufre la Vall d'Albaida entera por parte del Gobierno de PP y Vox, que «lejos de terminar las inversiones, vende como logros el fracaso en la gestión sanitaria y toma el pelo en la población, anunciando el arreglo de un camino y la formación de un carril bici, como en las obras de desdoblamiento de la CV-60».

También critican al gobierno local de Ontinyent de Ens Uneix. El portavoz socialistas, José Antonio Martínez, acusa al gobierno de Jorge Rodríguez de despreocuparse por el Hospital y la pérdida de calidad asistencial desde que pactaron con el PP en la Diputación. «Han perdido la motivación en favor del blanqueamiento de la derecha reaccionaria».

A su vez, Fede Vidal, secretario general del PSPV de la Vall d'Albaida, pidió a Rafa Simó y Romina del Rey que no dejan de lado esta comarca ya que los dos años de gobierno de derechas han sido nefastos «solo hay que mirar que han llamado al cribado de cáncer de mama al 40% de las mujeres posibles y nos quieren colar dos obras que no tienen que ver, como en el desdoblamiento de la CV-60», además, se presentarán mociones en todos los ayuntamientos para defender el derecho al acceso al cribado del cáncer de mama de todas las mujeres de la comarca.