El proyecto del parque de vivienda joven de Xàtiva se reactiva en medio de las críticas del gobierno local a la Generalitat por «guardarlo en un cajón»

El problema de la vivienda ha sido protagonista en el pleno municipal de Xàtiva, a raíz de la moción conjunta presentada por los dos grupos municipales que conforman el gobierno local (PSPV y Xàtiva Unida) instando a la Generalitat a que aplique las medidas contempladas en la Ley estatal de vivienda para facilitar el acceso.

Y al respecto ha salido el proyecto de parque de vivienda joven para el casco antiguo presentado por la asociación Amics de la Costera a los presupuestos participativos de la Generalitat de 2022, que fue uno de los más votados y que se comenzó a desarrollar. El alcalde, Roger Cerdà, lamentaba que el nuevo gobierno de la Generalitat tras dos años, «ha sido incapaz, no sólo de comprar las casas que se habían comprometido por escrito a adquirir con los propietarios, sino de dar solución a este proyecto».

Cerdà apeló a concejales populares: «Ustedes en su momento apoyaron este proyecto pero como siempre, cuando llegan al gobierno se olvidan de todo lo que han dicho que iban a hacer y al final lo que han hecho es echar a la basura este proyecto y de los 3,1 millones de euros viviendas en Xàtiva, pues absolutamente nada de nada».

El primer edil ha insistido en que un proyecto que debería de haber avanzado esté guardado en un cajón y que no se haya hecho absolutamente nada en él».

Pese a las críticas del primer edil, el proyecto se ha retomado recientemente, tras la reunión que representantes de la asociación Amics de la Costera y del Ayuntamiento mantuvieron con el secretario autonómico de Vivienda. De hecho, según indican desde la asociación, en la última reunión de la Comisión de Patrimonio, en junio pasado, se aprobó el proyecto de rehabilitación de una de las cinco viviendas que ya había adquirido la Generalitat, de la calle Font Trencada,13, pendiente de que salga a licitación.

Además, en la próxima reunión de la comisión de Patrimonio, también se llevará a aprobación el proyecto de una segunda, en la calle Mossèn Urios, que no contó con el visto bueno de la anterior por un problema en la fachada.

Cabe recordar, que la Generalitat compró otras tres viviendas más y que además, el Ayuntamiento cedió el palacio, de titularidad municipal, de la calle Engay y había otras tres viviendas más apalabradas en las calles Moncada, Vallés y Roca. Desde la asociación impulsora del proyecto, Vicent Torregrosa explica que Conselleria también realizaría un informe para valorar las viviendas con las que había un principio de acuerdo y que el secretario autonómico se comprometió a venir a Xàtiva a visitarlas.

«Hemos conseguido que se retome el proyecto y la junta directiva acordamos remitir una carta de agradecimiento al secretario autonómico, al igual que vamos a remitir a todas las instituciones y asociaciones que nos han apoyado», indica y recuerda que se trata de un proyecto de ciudad. «No queremos que se politice el tema porque es un proyecto que sale de la ciudadanía y es un proyecto de ciudad», señala Torregrosa.

