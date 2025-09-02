Los propietarios de un solar de Alzira retiran el agua acumulada después de ocho órdenes de ejecución Se trata de la estructura de un edificio en construcción que lleva más de una década paralizado y generando problemas a los vecinos

Alzira Martes, 2 de septiembre 2025

La propiedad del solar de la calle Joanot Martorell de Alzira ha retirado el agua estancada según ha comunicado al Ayuntamiento la empresa contratada para hacer ese trabajo. Ésta es la culminación a la imposición del orden de ejecución que impuso la junta de gobierno local a propuesta del departamento de Urbanismo

Cabe recordar que, desde el año 2010, la propiedad ha limpiado el agua estancada en alguna ocasión, pero la problemática ha sido recurrente hasta ahora. A lo largo de estos quince años, el departamento de Urbanismo ha incoado hasta ocho órdenes de ejecución, en que se instaba a la propiedad a cumplir sus deberes legales. En la última orden de ejecución, desde el departamento de Urbanismo se ordenaba a la propiedad la extracción del agua estancada en el solar y la limpieza y desinfección del mismo, para evitar así las molestias a los vecinos de la zona, orden que se ha cumplido con el vaciado de el agua estancada. Desde el Ayuntamiento se ha recordado también la obligación de conservar el solar en perfectas condiciones de salubridad, con tareas periódicas de mantenimiento.

Asimismo, a propuesta del departamento de Servicios Públicos, el Ayuntamiento también interpuso en el año 2023 un expediente sancionador contra la empresa propietaria que finalizó con la imposición de una sanción de 3.000 euros por una infracción muy grave, de acuerdo con lo tipificado en el artículo 11.6a) de la Ordenanza para el control del mosquito tigre con relevancia para la salud pública en el municipio de Alzira.

Por otro lado, desde el departamento de Urbanismo también se ha abierto el procedimiento para ordenar a la empresa propietaria a cumplir el deber de edificar en este solar, procedimiento que ha llevado a la inscripción en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar y que puede comportar en caso de incumplimiento la aplicación del régimen de edificación forzosa que prevé la normativa urbanística.

A este respecto, el concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, declara que «después de los diferentes expedientes abiertos por el Ayuntamiento y de haber activado los mecanismos que nos da la ley, nos congratulamos que por fin la propiedad haya cumplido la orden de mantener el solar en condiciones de salubridad, ya que estaba provocando molestias en los vecinos y vecinas. Ahora es necesario que se haga un mantenimiento periódico o que se dé una solución definitiva para que se conserve así en el tiempo, y que se avance a cumplir el deber de edificar en este solar que lleva tanto tiempo parado».

