Las primeras obras del desdoblamiento de la CV-60 se iniciarán en 2026 en la Vall d'Albaida Los dos primeros proyectos serán la habilitación de un itinerario ciclista entre Alfarrasí y Montaverner y la mejora de un camino agrícola en el entorno del río Missena en la Pobla del Duc

Momento de la reunión de la comisión de seguimiento de las obras de la CV-60.

Poco a poco va avanzando el proyecto de desdoblamiento de la carretera CV-60 entre l'Olera y Gandia previsto en tres fases y que se encuentra en fase de redacción, tras la adjudicación en julio de 2024 (dos de ellos) y agosto de 2024 (el tercero) y un plazo de ejecución, en principio, de 36 meses, que la Conselleria ha podido recortar en seis.

Las primeras actuaciones que se pondrán en marcha para la ampliación de la CV-60 se iniciarán en 2026, según ha confirmado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en la reunión del comité de seguimiento de la actuación celebrado en l'Olleria.

Serán dos actuaciones en la comarca de la Vall d'Albaida con un importe de un millón de euros que, según el titular de Infraestructuras, suponen un primer paso tangible en la actuación integral de la CV-60 que permitirá el desdoblamiento de una vía esencial para mejorar la movilidad, la seguridad y la conexión entre las comarcas centrales».

La primera de las actuaciones contempla la habilitación de un itinerario ciclista entre los municipios de Alfarrasí y Montaverner, con el fin de garantizar una conexión segura y rápida sin esperar a la finalización del desdoblamiento de la carretera.

Según ha indicado Martínez Mus, «la Conselleria cumple así con las condiciones ambientales del proyecto y avanza en la integración de la movilidad ciclista en el entorno rural, conectando los núcleos urbanos con zonas de interés natural y cultural».

El nuevo tramo, que tendrá 358 metros de longitud y cuatro metros de anchura, discurrirá en paralelo al ramal de acceso a Montaverner y conectará con la glorieta que enlaza con la CV-620. El presupuesto de la obra asciende a 468.112 euros y el plazo de ejecución previsto es de tres meses.

La segunda intervención tiene como objetivo mejorar el camino agrícola de acceso a propiedades situadas en el entorno del río Missena, en el término municipal de la Pobla del Duc. El objetivo es adecuar el trazado del camino al proyecto definitivo de la futura duplicación de la CV-60 y garantizar las condiciones de servicio hasta la ejecución completa del desdoblamiento.

«El acondicionamiento de este camino no solo facilita el acceso a las explotaciones agrícolas, sino que también anticipa parte de las obras necesarias para la futura ampliación de la carretera», ha señalado el conseller.

El nuevo trazado, de 904 metros de longitud, se construirá al norte de la CV-60, con una calzada de seis metros de anchura y un firme de zahorra y mezcla bituminosa. La inversión prevista asciende a 519.708 euros y el plazo de ejecución es de cinco meses.

Martínez Mus ha subrayado que estas actuaciones «demuestran la voluntad de la Generalitat de avanzar por fases, priorizando aquellas obras que aportan mejoras inmediatas para los vecinos y para el territorio, mientras se continúa con la redacción y tramitación del proyecto completo de desdoblamiento de la CV-60».

Para el alcalde de L'Olleria, Ramón Vidal, «lo importante es que va a actuar en dos vías de servicio y se va a licitar. Se ha logrado agilizar en medio año la redacción del proyecto y los ayuntamientos podemos también adelantar los permisos para la licitación de las obras». La idea, según ha recalcado el primer edil, es que en enero de 2027 estén licitados los tramos de las obras en sí, que pueden ejecutarse paralelamente.

El proyecto de ampliación y mejora de la CV-60 presenta distintos niveles de ejecución según el tramo. Entre l'Olleria y Terrateig se encuentran en redacción los proyectos de duplicación; entre Terrateig y Palma de Gandia ya está en servicio la autovía con calzadas separadas; y entre Palma de Gandia y Gandia se avanza con la licitación del proyecto de construcción, que permitirá enlazar la CV-60 con la AP-7 y la N-332.

La inversión global prevista para completar el desdoblamiento integral de la CV-60 asciende a 150 millones de euros, según las estimaciones de los proyectos básicos actualmente vigentes.