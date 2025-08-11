Todo preparado para la 72 edición de la Carrera urbana de motos de la Fira de Xàtiva La prueba de este año rendirá homenaje al piloto fallecido Bernat Martínez y al expiloto alzireño Vicente Ferrer

Inicio de una de las carreras del Trofeo de la Fira de Xàtiva de ediciones anteriores.

B. González Xàtiva Lunes, 11 de agosto 2025, 16:13

Nueva cita con las motos en circuito urbano en Xàtiva, una de las pruebas que atrae a mayor cantidad de gente por el trazado donde discurre la carrera, en pleno casco urbano y por ser la más antigua de España de estas características.

Y es que, con esta son ya 72 las ediciones que se celebran en la capital de la Costera, organizadas por el Club Moto Ruta Xàtiva en colaboración con la Federación Valenciana de Motociclismo y el Ayuntamiento setabense.

Como todos los años, además de lo deportivo hay una parte para la emotivo, en la que se rinde homenaje a personas y colectivos destacados en este deporte o que han puesto su granito de arena para hacer más grande este Trofeo.

Este año, desgraciadamente uno de los homenajeados será el piloto de Alberic, Bernat Martínez, quien falleció el pasado 19 de julio en la prueba de MotoAmérica celebrada en Laguna Seca. Además, también se rendirá homenaje al expiloto y empresario del sector, el alzireño Vicente Ferrer.

En lo deportivo, hasta el momento hay 75 pilotos inscritos en las categorías participantes: 80GP, 80 Pro Series, 80 Automáticas, Clásicas y Supermotard.

A las 8 de la mañana empezarán las verificaciones administrativas y técnicas y una hora más tarde será el briefing. Los entrenamientos libres arrancarán a las 9.45 horas, los cronometrados a las 11.05 horas y a las 12.55 las carreras. El orden de salida será el siguiente: Supermotard, 80GP, Clásicas y 80 Pro Series.

Previamente al inicio de las carreras tendrán lugar los homenajes y la ceremonia de entrega de premios está prevista sobre las tres menos cuarto de la tarde.