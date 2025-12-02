El premio de investigación de Cullera reconoce un trabajo sobre la vulnerabilidad del litoral Natalia Varandela analiza en su trabajo final de Grado los riesgos crecientes provocados por el aumento del nivel del mar

A. Talavera Alzira Martes, 2 de diciembre 2025, 10:24

El Ayuntamiento de Cullera y la Cátedra Ciudad de Cullera de la Universitat de València han entregado el premio de iniciación a la investigación Joaquin Olivert, que en esta séptima edición ha reconocido el Trabajo Final de Grado de la joven Natalia Varandela Espinosa.

En su trabajo, Varandela analiza en profundidad la exposición del litoral comprendido entre Cullera y Oliva a los fenómenos de inundación marina, un riesgo creciente vinculado tanto al aumento del nivel del mar como a la intensificación de los temporales y episodios meteorológicos extremos.

La investigación combina herramientas de modelización, datos geográficos y proyecciones climáticas para determinar como evolucionará la vulnerabilidad de este tramo de costa en las próximas décadas, identificando las zonas más sensibles y proponiendo líneas de acción y adaptación.

Entre sus aportaciones más destacadas, el estudio muestra como determinadas áreas urbanas, turísticas y ecosistemas litorales se verán progresivamente afectados por la combinación de subida del nivel del mar, erosión y episodios de inundación, especialmente durante los temporales de levante.

La elección de este trabajo adquiere una relevancia especial al cumplirse un año de la dana que arrasó buena parte de la costa valenciana poniendo de manifiesto la fragilidad del litoral ante fenómenos meteorológicos extremos.

Investigaciones como esta son claves para anticiparse a los efectos del cambio climático, mejorar la planificación costera, reforzar las medidas de prevención y garantizar un desarrollo sostenible de los municipios litorales.

La entrega del Premio, consistente en una dotación económica de 1.200 euros y la publicación del trabajo en un medio de reconocido prestigio académico, se ha realizado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con la presencia del alcalde de Cullera, Jordi Mayor, y la Vicerrectora de Innovación y Transferencia de la UV, Rosa Donat.

Con estos premios, el Ayuntamiento de Cullera renueva su apuesta por la investigación aplicada, apoya a las nuevas generaciones de científicos y científicas y poner en valor trabajos que contribuyen directamente a mejorar el bienestar, la seguridad y la resiliencia del territorio.