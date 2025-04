El PP de Cullera pide una investigación sobre la celebración de Sant Vicent «en plena emergencia por el apagón»

M. García Cullera Martes, 29 de abril 2025, 13:39 Comenta Compartir

El Partido Popular de Cullera ha solicitado una investigación municipal sobre la celebración de Sant Vicent en plena emergencia por el apagón masivo ya que «se bloqueó a los bomberos y las fuerzas de seguridad para disparar una mascletà innecesaria a las 14 horas». «Lejos de activar dispositivos de apoyo o dar instrucciones a Protección Civil, Policía Local y Bomberos, el alcalde, Jordi Mayor, optó por disparar pólvora mientras Cullera estaba sin luz. No hubo avisos, ni asistencia, ni comunicación institucional; pero sí hubo picoteo, música y espectáculo», ha criticado.

«Tanto la ministra, Diana Morant, como el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ya eran conocedores desde las 12:30 de la emergencia, antes del inicio del acto, así se lo hizo saber la ministra a los concejales del Partido Popular; sin embargo, llegó a participar en tradicional desfile de bandas y no se fue hasta pasadas las 14:30 horas», ha detallado.

Del mismo modo, han concretado, «también estaban presentes otras autoridades socialistas como los diputados autonómicos Víctor Camino y Benjamín Mompó, así como la alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, y el de Riba-roja de Túria, Robert Raga, quienes igualmente decidieron participar en los actos festivos ignorando completamente la situación de emergencia que se vivía».

Igualmente, han reprobado, «varios concejales del gobierno municipal aprovecharon el apagón y la falta de información para ausentarse de sus funciones e irse de comida por el tradicional día de Sant Vicent, entre ellos la concejala de Fiestas Susi Melià, principal responsable de coordinar los actos que se celebran estos días en el municipio, en lugar de ponerse al frente y dar la cara ante sus vecinos».

Para el PP, «es una gravísima irresponsabilidad, frívola e insensible del gobierno local y de la ministra al priorizar la agenda festiva sobre la atención a una emergencia nacional con familias incomunicadas, comercios paralizados, centros de salud detenidos y sin que nadie informara a los vecinos sobre cómo actuar o dónde acudir».

Por todo esto, «el alcalde debería de dar explicaciones cuanto antes, la ministra debería disculparse públicamente y fruto de la investigación que solicitamos deberían depurarse todas las responsabilidades políticas». «Esta forma de hacer política, basada en la imagen y el oportunismo, ya no representa a Cullera. Los vecinos merecen gobernantes comprometidos, responsables y presentes en los momentos difíciles, no solo en las fotos de desfile. Cullera no puede seguir gobernada por dirigentes que brindan mientras el pueblo no tiene electricidad», ha concluido.