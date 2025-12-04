Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Momento en el que le practican la RCP al hombre. Policía Nacional

La Policía Nacional salva la vida a un hombre en parada cardiorrespiratoria en su casa de Xàtiva

Un ciudadano que iba por la calle pidió ayuda a los agentes tras escuchar a una vecina pedir auxilio desde la ventana | Los agentes acuden de inmediato y le practican la RCP

R. D.

Xàtiva

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:38

Agentes de la Policía Nacional de Xàtiva han salvado la vida a un hombre en parada cardiorrespiratoria que se encontraba en su casa, al practicarle con rapidez las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Según han informado fuentes de este cuerpo de seguridad, los hechos sucedieron el jueves cuando agentes de radiopatrullas fueron requeridos en vía pública por un ciudadano. El hombre les pidió ayuda porque había escuchado a una vecina pedir auxilio desde la ventana.

De inmediato, los policías acudieron a la vivienda. Una mujer recibió a los agentes y les guió hacia el sofá, donde su marido permanecía inconsciente y sin respiración aparente. Ante la ausencia de signos vitales, iniciaron rápidamente la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Mientras llevaban a cabo esa labor, se personó en el domicilio una doctora de un centro de salud cercano, coordinándose entre ellos durante la asistencia. De forma paralela, a través del 091 solicitaron la presencia de una unidad del SAMU para trasladar al hombre a un centro hospitalario.

Diez minutos

Tras diez minutos de RCP llevada a cabo de forma combinada entre los agentes y la doctora, el hombre comenzó a mostrar signos de vida. Abrió los ojos y realizó grandes inspiraciones. Finalmente, lograron su estabilización.

La actuación inicial de los agentes de Policía Nacional, así como la eficaz coordinación con la facultativa, fue determinante para salvar la vida de esta persona. El hombre, una vez estabilizado, fue trasladado a un centro hospitalario donde ha evolucionado favorablemente.

