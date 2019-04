La Policía Local de Benimodo salva a una mujer que se encontraba en serios apuros en su vivienda La anciana fue trasladada por los servicios sanitarios al Hospital de La Ribera / Francisco García Los agentes encontraron a la anciana tendida en el suelo de una de las habitaciones semi inconsciente y con claros síntomas de deshidratación e hipotermia LP Jueves, 18 abril 2019, 21:34

La Policía Local de Benimodo ha salvado este jueves a una mujer que se encontraba en serios apuros en el interior de su vivienda. Los agentes de Policía recibieron el aviso de la hija de la mujer comunicando que no tenía noticias de su madre, una señora de avanzada edad, desde hacía varios días y de que tampoco podía acceder al interior del inmueble.

Personados en el lugar, los agentes intentaron comunicarse con la mujer, realizando numerosas llamadas en su portal y a su teléfono personal, el cual no daba señal. Al no responder y tras entrevistarse los agentes con varios vecinos y trasladarles que no la veían desde hacía al menos cuatro días, teniendo sospechas fundadas de que la vida de la interesada pudiera estar en grave riesgo, decidieron acceder al interior de la vivienda a través de la terraza de una vivienda colindante.

Una vez en el interior, localizaron a la mujer tendida en el suelo de una de las habitaciones semi inconsciente y con claros síntomas de deshidratación e hipotermia. Tras practicarle una primera asistencia sanitaria por los Agentes, la anciana fue trasladada por los servicios sanitarios al Hospital de La Ribera donde se recupera de lo ocurrido.