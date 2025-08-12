La Pobla del Duc pone en valor los refugios antiaéreos El Ayuntamiento ha invertido 22.845, 79 euros en mejorar los sistema de iluminación, seguridad y control de visitas

R. X. La Pobla del Duc Martes, 12 de agosto 2025, 15:54

El Ayuntamiento de la Pobla del Duc ha llevado a cabo unas actuaciones para la recuperación y puesta en valor de los refugios antiaéreos del Pla de Misena y el de la Casa Alta, ambos declarados de gran valor patrimonial e histórico.

Así, a través de una subvención de la Diputación de Valencia para la recuperación de la Memoría Democrática, el Ayuntamiento ha invertido 22.845,79 euros.

En concreto se ha actuado en la instalación de alimentación autónoma de ambos refugios con la instalación de ocho placas solares que sustituyen al actual generador de gasolina portátil que hasta ahora alimentaban los sistemas de iluminación e interpretación del recurso, consiguiendo de esta manera, una eficiencia energética y una mejora de la sostenibilidad ambiental. En el interior de los refugios se han cambiado las lámparas por otras de tecnología LED y se ha iluminado la zona que da al exterior de los refugios.

Además de la mejora de la iluminación, también se ha mejorado la reposición de todos los paneles exteriores, con la incorporación de infografías para mejorar la interpretación de los recursos y con la mejora de los sistemas de seguridad y control de las visitas.

Con estas actuaciones, el Consistorio, ha actualizado los sistemas de interpretación del recurso histórico de los refugios, mejorado su iluminación y su abastecimiento para poder incrementar el número de visitantes a este patrimonio municipal, apostando de esta manera, por una planificación marcada y enfocada en un turismo sostenible.

«A través de estas mejoras ponemos en valor nuestro entorno patrimonial e histórico, para dinamizar uno de nuestros recursos turísticos más importantes. Creemos que con estas mejoras, se incrementará el número de visitantes porque a partir de este momento, el control y seguridad de las visitas ha mejorada y no será necesario disponer de una persona para que se encargue de abrir y cerrar las instalaciones, sinó que a través de un control remoto, se podrá acceder al mismo», declara el alcalde, Vicent Gomar.

Para la mejora de la seguridad de los accesos de entrada y salida a los refugios se ha instalado un control de acceso de lector código Qr con software SMART PSS. De esta manera, previa concertación de la visita en el Ayuntamiento se podrá autorizar a la visita de los mismos. Los accesos con puerta automática y con cierre magnético estarán controlados mediante cámaras de vigilancia y en remoto, lo que aportará seguridad tanto al propio consistorio como a los visitantes.

«Estamos ante unos recursos que caracterizaron una época de nuestra historia, que supuso un conjunto de repercusiones sociales y económicas, un fenómeno que siempre desde el Ayuntamiento se ha querido resaltar, y con estas mejoras, todavía más«, explica el primer edil, quien apunta que »estas actuaciones mejoraran el impacto turístico, ya que se podrán incrementar las visitas y las rutas que ya se están realizando«.