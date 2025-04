La Pobla del Duc aprueba los planes de actuación municipal ante emergencias por seísmos e incendios

B.G. La Pobla del Duc Jueves, 3 de abril 2025, 11:18 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de La Pobla del Duc ha aprobado los planes de actuación municipal ante el Riesgo Sísmico e Incendios Forestales, que ha elaborado la empresa especializada Inteligencia Climática S.L. Con esta aprobación, el municipio da un paso fundamental en la

planificación y prevención de emergencias y que tiene como último objetivo de mejorar la capacidad del municipio para afrontar situaciones críticas y proteger tanto a la población como al patrimonio natural.

Estos planes establecen protocolos de actuación detallados para minimizar los daños y garantizar una respuesta efectiva en caso de catástrofe. En concreto, el Plan ante Riesgo Sísmico prevé medidas de protección y evacuación en caso de terremotos, como puntos de encuentro o teléfono de contacto ante la emergencia; mientras que el de Incendios Forestales define estrategias para la prevención y la extinción de incendios forestales.

El alcalde de La Pobla del Duc, Vicent Gomar, destaca la importancia de contar con estos planes para aumentar la seguridad de la población y proteger el medio ambiente. «Con esta aprobación, reforzamos nuestro compromiso con la seguridad y la protección civil, dotándonos de herramientas esenciales para actuar con rapidez y eficacia ante posibles emergencias».

No obstante, Gomar insiste en que el término de La Pobla del Duc no es de los que suelen registrar temblores de tierra de manera periódica, aunque en la zona tanto de la Vall d'Albaida como las próximas de la Costera y l'Alcoià se suelen dar algún movimiento sísmico a lo largo del año. No en vano, la Comunitat Valenciana está situada en un área de actividad sísmica moderada por la confluencia de placas tectónicas.

Al respecto, el alcalde insiste en que ante un evento de estas característica que nunca se ha producido en el municipio, lo más importante que se incluye en el plan es el de la información y formación a la ciudadanía, como la realización de simulacros.

Con respecto a los incendios, el primer edil, también insiste en que el término no cuenta con mucha masa forestal pero insiste en la necesidad de contar con un plan que permita anticiparse, prevenir, pero también saber cómo actuar en caso de que se produzcan, dada la evolución a de los incendios de cuarta generación, es decir los que se producen en el interfaz urbano-forestal.

El proceso de homologación de estos planes por parte de la Generalitat será el siguiente paso antes de su implantación definitiva. Una vez homologados, se procederá a su implementación mediante acciones formativas dirigidas a personal municipal, servicios de emergencia y la ciudadanía en general, con el objetivo de «garantizar una respuesta coordinada y efectiva en cualquier situación de riesgo».