El pleno de Xàtiva aprueba el nuevo cronograma del Centro de Día dentro del Plan Convivint

El Ayuntamiento de Xàtiva ha aprobado por unanimidad este jueves en sesión plenaria el nuevo cronograma de ejecución de las obras del futuro Centro de Día para personas con diversidad funcional, en el marco del Plan Convivint de la Generalitat Valenciana y financiado a través de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Esta aprobación responde al requerimiento reciente de la Dirección General de Infraestructuras Sociosanitarias, un paso imprescindible para la continuidad del proyecto. El nuevo cronograma permite asegurar que las obras estarán finalizadas dentro del plazo establecido por la normativa europea —previsiblemente, antes del segundo trimestre de 2026—, y se evitará así el riesgo de revocación de la delegación de competencias y la posible pérdida de financiación europea.

El calendario aprobado contempla hitos como la publicación de la licitación de las obras el 6 de junio, el inicio de las obras el 28 de julio de 2025 y su finalización y recepción el 28 de marzo de 2026. La puesta a disposición de las plazas por parte del Ayuntamiento a la Generalitat está prevista para el 23 de abril de 2026.

El portavoz del PSPV, Ignacio Reig, ha defendido que «esta acción demuestra la voluntad que tenemos de cumplir con los compromisos adquiridos y nuestra capacidad de respuesta ante los requerimientos de las administraciones autonómicas y europeas».

La portavoz de Xàtiva Unida, Amor Amorós, ha explicado que «se trata de un proyecto que ofrecerá atención a 42 personas y generará empleo para gente de las comarcas cercanas». Y ha querido recordar que «desde el inicio fue impulsado por Aspromivise, pero apoyado por todas las fuerzas políticas, por tanto, hay que seguir empujando y trabajando para hacerlo realidad».

Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Marcos Sanchis, ha declarado que «votaremos a favor, pero si se pierden los fondos europeos será responsabilidad suya. Hace ya dos años que esta obra debía estar terminada».

Finalmente, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha respondido: «El Partido Popular dice que no hemos hecho nada, pero le recomiendo que observe cómo los alcaldes de su partido han hecho desaparecer todos los Planes Convivint de sus municipios, porque ustedes solo saben recortar en sanidad, educación, servicios sociales, etc. En este caso tenemos la suerte de que son fondos europeos, si no, seguro que también lo habría recortado su partido». Y ha añadido: «Nuestro compromiso es, por tanto, con las personas que disfrutarán de este centro de día y a quienes les aseguramos que cumpliremos con la obra. Y eso será gracias al trabajo de este equipo de gobierno».

También se ha aprobado por mayoría, con los votos favorables del PSPV-PSOE y Xàtiva Unida y las abstenciones del Partido Popular y Vox, el dictamen relativo a la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo. Esta modificación contempla que la jefatura de la Policía Local de Xàtiva sea asumida por el intendente de policía, como máximo rango del cuerpo.

«De este modo se elimina la figura del comisario, con el consiguiente ahorro para la ciudad, y asume el cargo una persona de confianza que ha sido negociada previamente en mesa sindical», ha explicado la concejala de Policía, Xelo Angulo.

Otros puntos aprobados

El pleno municipal ha aprobado también la moción conjunta presentada por el grupo socialista y el grupo de Xàtiva Unida en la que se reclama a la Generalitat Valenciana la necesidad de derogar el artículo 9 de la Ley 14/2020 y el artículo 1 de la Ley 1/2022, con el objetivo de asegurar que no se construyan instalaciones de energías renovables en suelo protegido. Además, incluye la necesidad de incorporar al Plan General de Ordenación Urbana la modificación correspondiente para evitar este problema. La moción fue aprobada con los votos a favor de Xàtiva Unida y PSPV, los votos en contra de Partido Popular y la abstención de VOX,

«No estamos cuestionando la instalación de este tipo de energías, que sabemos que son tan necesarias para el desarrollo energético de nuestro país. De lo que se trata únicamente es de recuperar margen de decisión del Ayuntamiento en estos temas», ha defendido el concejal de Obras Públicas, Ignacio Reig. Y ha añadido: «con la derogación de estos artículos aseguramos que sea el Ayuntamiento quien decida dónde se pueden construir estas instalaciones y evitaremos que se hagan en suelo rústico protegido».

Por su parte, la concejala de Medio Ambiente, Susanna Gomar, ha explicado que «esta moción sirve para defender nuestro patrimonio natural, como son nuestras huertas y las de los pueblos cercanos. Hay que garantizar la compatibilidad de los usos rurales y asegurar la implantación de estas instalaciones de forma regulada y armónica en el territorio, preservando sus valores ambientales, paisajísticos y culturales».

Francisco Suárez, del partido VOX, ha insistido en que «este tipo de mociones son brindis al sol que no hace falta tratar en el Ayuntamiento y que es mejor que los gestione directamente la Generalitat, que es quien tiene las competencias técnicas».