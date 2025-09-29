Pinet y Barxeta, los dos municipios de la Vall y la Costera donde más está lloviendo este lunes Los 187,2 litros registrado en el municipio de la Vall d'Albaida provocan la caída del muro de una obra municipal| En el de la Costera se rozan ya los 94 litros

La intensidad de las lluvias previstas para el sur de la provincia de Valencia aún no se ha hecho notar en las comarcas de la Canal de Navarrés, la Costera y la Vall d'Albaida, aunque la alerta nivel de riesgo naranja (alto) por precipitaciones de hasta 100 litros en pocas horas aún está activo hasta las doce de la noche y el nivel amarillo por tormentas hstas las seis de la madrugada del martes.

Está lloviendo pero sin intensidad de municipios como Xàtiva, con unos 30 litros registrados en varios puntos del casco urbano; unos 20 en Rotglà i Corberá; 18 e l'Alcúdia de Crespins; 14 en Canals y sube más la cifra en Genovés, con 42 litros; Llocnou d'En Fenollet, con cerca de 60, y especialmente en Barxeta, que está cerca de los 94 litros. (Datos de Avamet hasta las 17 horas de este lunes).

El alcalde de la localidad, Vicent Torregrosa, indicaba que de momento no hay que destacar ninguna incidencia (cabe recordar que llueve sobre mojado, puesto que la tormenta de granizo de hace una semanas causó importantes desperfectos), pero están atentos sobre todo de lo que pueda llegar desde la comarca de la Safor, donde esta mañana la tormenta estática ha dejado importantes precipitaciones en localidades vecinas como Barx, con hasta 224 litros.

Además, de cara a esta noche, el primer edil asegura que por esta zona entre la Safor y la Costera, los modelos preven incluso hasta 300 litros, por lo que están en prevención.

La proximidad también con este municipio y la Safor es lo que explica que en Pinet se hayan registrado 187, 2 litros. Una cifra que contrasta con el pueblo cercano de Llutxent, donde apenas han caído 3 litros o Quatretonda, 5 litros por metro cuadrado.

El alcalde, Gonzalo Catalá, informaba que la única incidencia destacada es la caída de un muro que se estaba construyendo en una obra municipal en una calle, pero que no hay que lamentar ningún daño personal, puesto que los operarios no estaban trabajando. En el resto de la comarca la siguiente precipitación más destacada es l'Olleria con 10 y Carrícola y Albaida con 9 litros por metro cuadrado.

En la Canal de Navarrés, las precipitaciones no están siendo tampoco importantes, con 26 litros en Bicorp; 25 en Anna y 23 en Enguera.

Hay que insistir que son datos provisionales y recalcar que el aviso naranja está activado hasta las doce de la noche y que hay que tener en cuenta las medidas preventivas que han trasladado los ayuntamientos, especialmente los referidos a la movilidad por zonas inundables.