El personal laboral del Hospital de Alzira mantiene la huelga ante la falta de negociación

El personal subrogado del departamento de salud de la Ribera irá a la huelga los días 12 y 13 de junio para reclamar las mismas condiciones laborales que el resto de la plantilla. Un total de 1.200 trabajadores (la mitad del personal que todo el departamento) está convocado a estos paros, el 70% de ellos tienen su puesto en el hospital y el 30% en Atención Primaria.

El Comité de Empresa ha intentado conseguir acuerdos con la Conselleria de Sanidad pero no ha sido posible ya que la administración no ha aceptado la negociación para desconvocar la huelga.

«La Conselleria, a diferencia de la postura emprendida por sus representantes en la convocatoria de huelga de marzo de 2023, ha mantenido en todo momento, que en ningún caso va a negociar nada con el comité de huelga. El Comité de Huelga que se ha presentado con un talante negociador, responsabilizado por todos los trabajadores y trabajadoras que representan, y por la asistencia sanitaria de los 260.000 ciudadanos del departamento que pudieran verse afectados por los paros, ha hecho propuestas para desconvocar la huelga, que la Conselleria no ha aceptado», explican los representantes de los trabajadores.

Por este motivo, el Comité de Huelga mantiene la convocatoria de huelga, y el resto de movilizaciones que tenía previsto. También persiste en su total predisposición a llegar a un acuerdo para desconvocar la huelga.

El personal laboral subrogado del departamento de salud de la Ribera lleva años denunciando que realizan una jornada superior al resto de compañeros, que no cuentan con complementos salariales cuando están enfermos o que no pueden participar en los planes para reducir las listas de espera. A todo esto se suma que no tienen convenio colectivo en vigor desde hace más de siete años.