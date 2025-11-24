El Perelló transformará la antigua Casa de las Compuertas en un centro de día El Ayuntamiento adquiere el inmueble de 1910 para dotar de más servicios a la población

A. Talavera Alzira Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:39

El Ayuntamiento de El Perelló ha adquirido «La Casa Lliberós», también conocida como la Casa de las Compuertas, para rehabilitarla de forma integral y convertirla en un centro de día de uso municipal.

José Codoñer, alcalde de El Perelló, formalizó la compra del histórico inmueble construido en el año 1910, que era propiedad hasta el momento de los hermanos Carlos y Victor González-Lliberós Sastre. La casa señorial de principios del siglo XX se encuentra situada en el número 37 de la calle Montesa en El Perelló.

El Consistorio lleva trabajando durante toda la legislatura para comprar este inmueble histórico que resulta clave por sus características paisajísticas, arquitectónicas, su emplazamiento privilegiado y por ser un emblema en el municipio.

«Consideramos esta adquisición como una incorporación patrimonial de especial relevancia para El Perelló, ya que tras su rehabilitación se destinará a Centro de Día, un servicio esencial para la atención y bienestar de la población», ha indicado el alcalde José Codoñer.

El Ayuntamiento desea expresar públicamente su agradecimiento a los propietarios del inmueble que han mostrado su voluntad de que este edificio emblemático pasara a formar parte del patrimonio muninicipal.

«Los propietarios han valorado siempre muy positivamente que la casa se destinara a un fin social tan necesario como la creación de un Centro de Día. Además, han recalcado su contribución a preservar y dar continuidad a la memoria familiar, poniendo la casa de sus padres al servicio del pueblo del Perelló», ha finalizado Codoñer.

Esta compra, además, refuerza el compromiso del Ayuntamiento de El Perelló con la mejora constante de los servicios municipales y la protección del patrimonio arquitectónico y cultural del municipio.

