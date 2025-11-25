Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Condenada a seis años de prisión por intentar matar a su bebé tras prender fuego a la cuna en Massamagrell
Basílica de Sant Jaume. A. T.

Los patrimonios de la humanidad de Algemesí y Elx se unen en un concierto

La Capella del Misteri acudirá a la localidad de la Ribera para conmemorar el centenario de la Coronación de la Mare de Déu de la Salut

A. Talavera

Alzira

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:52

Comenta

La Escolania de Algemesí y la Capella del Misteri d'Elx protagonizarán un concierto extraordinario el domingo 7 de diciembre, víspera de la Immaculada Concepción, en la Basílica Menor de Sant Jaume Apòstol de Algemesí.

Este acto solemne se inscribe en un año de especial significación espiritual y patrimonial, de mayor trascendencia tanto para Algemesí como para Elche, ya que confluyen dos conmemoraciones: el Centenario de la Coronación de la Mare de Déu de la Salut (1925–2025) y el LXXV aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción de María (1950-2025). La coincidencia de estas efemérides «refuerza el carácter histórico y devocional del momento, y subraya la profunda raíz de la tradición mariana en ambos municipios», destacan desde el Patronato de la Festa de la Mare de Déu de la Salut.

La participación de la Escolanía y la Capella del Misteri d'Elx —un referente musical y litúrgico del patrimonio valenciano— fortalece la relación entre dos celebraciones reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad: el Misteri d'Elx y las fiestas de la Mare de Déu de la Salut. «Este encuentro simboliza la hermandad entre las dos ciudades, unidas por la defensa y la difusión de su legado cultural y espiritual», señalan los responsables de la Festa de Algemesí.

Además, el concierto nace como un gesto de solidaridad después de los efectos de la dana del 29 de octubre, momento en el que Elche expresó su voluntad de apoyar a Algemesí a través de la música.

